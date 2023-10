Symulacja długoterminowej migracji radionuklidów w spękanych skałach przy użyciu geotechnicznego modelowania wirówkowego

By

Naukowcy z Uniwersytetu Zhejiang opracowali nową metodę symulacji transportu radionuklidów lub zanieczyszczeń przez spękany granit na małą skalę przy użyciu geotechnicznego modelowania wirówkowego. Jest to szczególnie ważne dla zrozumienia zagadnień transportu długoterminowego w dużych skalach przestrzennych i długich czasowych. Głębokie składowanie geologiczne jest powszechnie akceptowaną metodą zagospodarowania odpadów radioaktywnych, istnieje jednak ryzyko potencjalnych wycieków lub zmian w środowisku geologicznym, które mogą prowadzić do migracji radionuklidów do biosfery.

Tradycyjne metody monitorowania w terenie były niewystarczające, aby rozwiązać te długoterminowe problemy związane z transportem. Jednak badacze wykorzystali możliwości technologii druku 3D do stworzenia unikalnego projektu strukturalnego próbek spękanej skały z regulowaną przepuszczalnością. Łącząc to z uszczelnionym aparatem kontrolnym, udało im się przeprowadzić eksperymenty zarówno przy normalnej, jak i hipergrawitacyjnej, aby ocenić skuteczność bariery spękanych skał o niskiej przepuszczalności.

Eksperyment z hipergrawitacją był pierwotnie używany do symulacji transportu zanieczyszczeń w glebie, ale jego wpływ na spękaną skałę pozostał nieznany. Aby wypełnić tę lukę w wiedzy, badacze wykorzystali wydrukowany w 3D model sieci pęknięć i eksperyment z hipergrawitacją. Wyniki pokazały, że metodologia ta może z powodzeniem ocenić długoterminową skuteczność bariery spękanej skały o niskiej przepuszczalności.

Ten przełom ma istotne implikacje dla dziedziny głębokiego składowania geologicznego. Naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycia zainspirują do dalszych badań nad potencjałem eksperymentów nad grawitacją i sieci pęknięć drukowanych w 3D w ocenie długoterminowej wykonalności metod utylizacji. Badania te otwierają nowe możliwości badania transportu radionuklidów lub zanieczyszczeń w spękanej skale i poprawy bezpieczeństwa głębokiego geologicznego składowania odpadów nuklearnych.

Źródło: Wenjie Xu i in., „Eksperyment hipergrawitacyjny dotyczący transportu substancji rozpuszczonej w spękanej skale i metoda oceny długoterminowej wydajności bariery”, Biuletyn Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042