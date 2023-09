Nowa metoda umożliwia jednoczesną modyfikację genów u zwierząt

By

Naukowcy z ETH Zurich opracowali metodę, która pozwala na wielokrotne modyfikacje genów w komórkach jednego zwierzęcia za pomocą nożyczek genowych CRISPR-Cas. Komórki poszczególnych narządów są modyfikowane genetycznie w sposób przypominający mozaikę, przy czym każda komórka ma zmieniony tylko jeden gen. Metoda ta umożliwia naukowcom badanie skutków różnych zmian genów w jednym eksperymencie.

Naukowcy z powodzeniem zastosowali to podejście u dorosłych myszy, co stanowi pierwszy przypadek zastosowania tego podejścia u żywych zwierząt. Wykorzystali wirusa związanego z adenowirusem (AAV), aby dostarczyć komórkom myszy instrukcje dotyczące zniszczenia genów. Zarażając myszy mieszaniną wirusów niosących różne instrukcje, udało im się wyłączyć różne geny w komórkach mózgu.

Dzięki tej metodzie naukowcy uzyskali nowy wgląd w rzadkie zaburzenie genetyczne u ludzi, znane jako zespół delecji 22q11.2. Skoncentrowali się na 29 genach w regionie chromosomalnym związanym z chorobą i odkryli, że trzy z tych genów odgrywają znaczącą rolę w dysfunkcji komórek mózgowych. Badanie ujawniło również wzorce w komórkach myszy przypominające schizofrenię i zaburzenia ze spektrum autyzmu. Te nowe informacje mogą potencjalnie doprowadzić do opracowania leków kompensujących nieprawidłową aktywność genów.

Metoda ta ma zastosowania wykraczające poza badanie tego konkretnego zaburzenia genetycznego. Można go wykorzystać do badania innych zaburzeń i chorób genetycznych, w które zaangażowanych jest wiele genów. Naukowcy planują zwiększyć liczbę modyfikowanych genów z obecnych 29 do kilkuset na eksperyment. Złożyli wniosek o patent na tę technologię i tworzą spółkę typu spin-off, aby dalej rozwijać i wykorzystywać tę metodę.

