Przyszłość badań genetycznych: postęp w technologii CRISPR

Naukowcy z ETH Zurich poczynili znaczące postępy w dziedzinie modyfikacji genetycznych dzięki nowej metodzie, która umożliwia im odmienne modyfikowanie genetyczne każdej komórki u zwierząt. Ta przełomowa technika może zrewolucjonizować badania genetyczne, umożliwiając naukowcom badanie skutków wielu modyfikacji genów w jednym eksperymencie. Wcześniej badacze musieli przeprowadzać liczne eksperymenty na zwierzętach, z których każdy skupiał się na innej modyfikacji genu. Nowa metoda, wykorzystując nożyczki genowe CRISPR-Cas, dokonuje jednocześnie wielu zmian genowych w komórkach jednego zwierzęcia, tworząc mozaikę. Chociaż w każdej komórce zmieniony jest tylko jeden gen, modyfikacje różnią się w zależności od komórki narządu, co pozwala na precyzyjną analizę.

W przełomowym badaniu opublikowanym w Nature badacze z ETH Zurich z powodzeniem zastosowali tę metodę u dorosłych myszy. Wykorzystując wirus związany z adenowirusem (AAV) jako system dostarczania, udało im się namierzyć i zmodyfikować określone geny w komórkach myszy. Naukowcy skupili się na 29 genach aktywnych w mózgu myszy i zbadali profile RNA poszczególnych komórek mózgowych po modyfikacji każdego genu. Dzięki tej analizie odkryli trzy geny, które są głównie odpowiedzialne za dysfunkcję komórek mózgowych w rzadkiej chorobie genetycznej znanej jako zespół delecji 22q11.2. Ponadto odkryli w komórkach myszy wzorce przypominające objawy schizofrenii i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Możliwość badania zaburzeń genetycznych u dorosłych zwierząt znacząco przyczynia się do postępu w badaniach w tej dziedzinie. Nowa technika jest szczególnie cenna w przypadku złożonych chorób, takich jak schizofrenia, w przypadku których rolę odgrywa wiele genów. Metodę tę można wykorzystać do zbadania nieprawidłowej aktywności genów i opracowania leków, które będą w stanie kompensować te nieprawidłowości. Naukowcy już planują zwiększyć liczbę zmodyfikowanych genów w eksperymencie z 29 do kilkuset, dzięki czemu podejście to będzie jeszcze skuteczniejsze.

ETH Zurich złożyła wniosek o patent na tę innowacyjną technologię, a badacze planują utworzenie spółki spin-off w celu dalszego rozwoju i wykorzystania tej metody. Postęp w technologii CRISPR otworzył nieskończone możliwości badań biomedycznych, umożliwiając naukowcom uzyskanie bogactwa informacji w wyniku jednego eksperymentu i przyspieszenie poszukiwań molekularnych przyczyn złożonych chorób genetycznych.

Źródła:

– Artykuł badawczy ETH Zurich: [Wstaw adres URL źródła]

– Artykuł dotyczący badań przyrodniczych: [Wstaw adres URL źródła]