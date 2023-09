Naukowcy wykorzystują genetycznie zmodyfikowane jedwabniki do produkcji włókna jedwabiu pajęczego

By

Naukowcom z Chin udało się zsyntetyzować jedwab pajęczy przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych jedwabników. Według doniesień uzyskane włókna są sześciokrotnie twardsze od kevlaru, materiału powszechnie stosowanego w kamizelkach kuloodpornych. Ten przełom otwiera drzwi do taniej i wielkoskalowej komercjalizacji jedwabiu pajęczego, znanego z wyjątkowej wytrzymałości i wytrzymałości.

Jedwab pajęczy od dawna jest okrzyknięty zrównoważoną alternatywą dla tradycyjnych materiałów ze względu na swoje imponujące właściwości. Jednak komercjalizację utrudnia naukowe zrozumienie mechanizmu przędzenia, złożoność technologiczna procesu produkcyjnego oraz wyzwania związane z projektowaniem opłacalnych metod produkcji.

Powierzchniowa warstwa lipidów i glikoprotein występujących w pajęczynach, zwana „warstwą skóry”, okazała się trudna do odtworzenia przy użyciu istniejących procedur stosowanych w przypadku sztucznego jedwabiu pajęczego. Aby pokonać tę przeszkodę, naukowcy sięgnęli po rozwiązanie polegające na genetycznie zmodyfikowanych jedwabnikach.

Wprowadzając geny białek jedwabiu pajęczego do DNA jedwabników, badacze byli w stanie wyrazić te geny w gruczołach jedwabników. Osiągnięto to dzięki połączeniu technologii edycji genów CRISPR-Cas9 i mikroiniekcji do zapłodnionych jaj jedwabników.

Udana modyfikacja genetyczna jedwabników zaowocowała produkcją włókien jedwabiu pajęczego, które wykazywały niezwykłą wytrzymałość. W rzeczywistości okazało się, że włókna są sześciokrotnie twardsze od kevlaru, co czyni je obiecującą alternatywą do różnych zastosowań, w tym w sprzęcie ochronnym.

Istotnym wyzwaniem w badaniu były mikroiniekcje wymagane do wprowadzenia modyfikacji genetycznych do jaj jedwabników. Jednak badacze nie poddawali się i widok świecących na czerwono oczu genetycznie zmodyfikowanych jedwabników pod mikroskopem fluorescencyjnym zasygnalizował ich sukces.

Oprócz produkcji jedwabiu pajęczego naukowcy opracowali także technikę wytwarzania przyjaznej dla środowiska alternatywy dla dostępnych na rynku syntetycznych włókien, takich jak nylon.

Udana synteza jedwabiu pajęczego z genetycznie zmodyfikowanych jedwabników otwiera drogę do komercjalizacji tego niezwykłego materiału na dużą skalę. Dzięki już wdrożonym dobrze ugruntowanym technikom hodowli jedwabników, produkcję włókien jedwabiu pajęczego można obecnie osiągnąć niższym kosztem i na większą skalę.

Badania te oznaczają istotne odejście od wcześniejszych badań, obejmujących koncepcję modyfikacji „lokalnych”, zapewniających prawidłowe przędzenie włókien jedwabiu. Naukowcy są pewni, że droga do powszechnej komercjalizacji jedwabiu pajęczego jest teraz w zasięgu ręki.

Źródło:

Junpeng Mi, Yizhong Zhou i in. Wysokowytrzymałe i wyjątkowo wytrzymałe całe włókna pajęczego jedwabiu otrzymane z transgenicznych jedwabników. Materiał. DOI: 10.1016/j.matt.2023.08.013