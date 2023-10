Rozszyfrowanie ewolucji sinic: spostrzeżenia z analizy genetycznej

By

Sinice, pionierzy tlenu atmosferycznego, odegrały kluczową rolę w kształtowaniu historii Ziemi. Zrozumienie ich ewolucji ma kluczowe znaczenie dla odkrycia historii życia na naszej planecie. Do niedawna kopalny lipid 2-metylohopan był uważany za wiarygodny biomarker sinic w starożytnych osadach. Jednak nowe badania wzbudziły wątpliwości co do jego specyficzności, gdyż odkryto, że Alphaproteobacteria może również wytwarzać ten lipid.

Zespół międzynarodowych badaczy, kierowany przez Yosuke Hoshino z Niemieckiego Centrum Badań nad Naukami o Ziemi GFZ i Benjamina Nettersheima z MARUM — Centrum Nauk o Środowisku Morskim, starał się odkryć historię ewolucji genów odpowiedzialnych za syntezę 2-metylohopanu. Badając dystrybucję i dywersyfikację tych genów, mogliby określić wiarygodność 2-metylohopanu jako biomarkera.

Ich odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Nature Ecology & Evolution, ujawniają, że gen odpowiedzialny za produkcję 2-metylohopanu, HpnP, był już obecny u wspólnego przodka sinic ponad dwa miliardy lat temu. Natomiast Alphaproteobacteria nabyła ten gen około 750 milionów lat temu. W związku z tym 2-metylohopany mogą nadal służyć jako niezawodny biomarker cyjanobakterii wytwarzających tlen w osadach sprzed ponad 750 milionów lat.

Badanie to pokazuje siłę analizy genetycznej w połączeniu z sedymentologią, paleobiologią i geochemią w zwiększaniu wartości diagnostycznej biomarkerów. Badając historię ewolucji tych genów, badacze mogą udoskonalić naszą wiedzę na temat wczesnych ekosystemów.

FAQ

Jakie jest znaczenie sinic w historii Ziemi?

Sinice odegrały kluczową rolę w przekształceniu Ziemi ze środowiska beztlenowego w środowisko sprzyjające złożonemu życiu. Byli głównymi producentami związków organicznych i tlenu atmosferycznego przez długie okresy we wczesnej historii Ziemi.

Dlaczego lipidy kopalne są ważne jako biomarkery?

Lipidy kopalne, takie jak 2-metylohopany, mogą wskazywać na obecność fotosyntezy tlenowej w starożytnych złożach geologicznych. W przeciwieństwie do bakterii, lipidy te mogą przetrwać w skałach osadowych przez miliony lat i dostarczać cennych informacji o dawnych ekosystemach.

Dlaczego istniały wątpliwości co do wiarygodności 2-metylohopanu jako biomarkera?

Niedawne odkrycia ujawniły, że Alphaproteobacteria mogą również wytwarzać 2-metylohopany, co rodzi pytania dotyczące specyficzności tego biomarkera w przypadku sinic. Badanie to wyjaśnia historię ewolucji zaangażowanych genów i potwierdza wiarygodność 2-metylohopanów jako biomarkera sinic wytwarzających tlen.

Jakie nowe podejście zastosowano w tym badaniu?

Naukowcy połączyli wszechstronną analizę genetyczną z analizami osadów o wysokiej czystości, aby określić rozmieszczenie genów odpowiedzialnych za produkcję 2-metylohopanu. Takie podejście zapewnia dokładniejsze zrozumienie ewolucyjnego harmonogramu i poprawia rozdzielczość rekonstrukcji ekosystemów.