Odkrycie genów pogłębia wiedzę na temat wzrostu włośników i żerowania azotanami w trawach

Naukowcy z Washington State University zidentyfikowali gen zwany „BUZZ”, który odgrywa kluczową rolę we wzroście włośników roślin. Włośniki to maleńkie struktury, które pomagają roślinom wchłaniać wodę i składniki odżywcze z gleby. Odkrycie tego genu nie tylko rzuca światło na mechanizmy wzrostu korzeni, ale może także potencjalnie usprawnić zrównoważoną produkcję roślinną.

Stwierdzono, że gen BUZZ reguluje wzrost korzeni, zarówno pod względem szybkości, jak i bocznej inicjacji korzeni, w odpowiedzi na stężenie azotanów w glebie. Azot jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla wzrostu roślin, a azotany są głównym źródłem azotu. Zrozumienie, w jaki sposób rośliny znajdują i wykorzystują azotany, może mieć znaczące implikacje dla rolnictwa, praktyk nawożenia i zrównoważenia środowiskowego.

Co ciekawe, gen BUZZ ulega ekspresji na niskim poziomie i nigdy wcześniej nie był opisywany. Utrudniało to jego identyfikację. Uważa się, że gen jest zachowany u różnych gatunków traw, w tym w ważnych uprawach, takich jak pszenica, ryż, kukurydza i jęczmień. Zwiększenie zdolności tych upraw do wyszukiwania i efektywnego wykorzystania azotanów może mieć ogromny wpływ na światową produkcję żywności.

Naukowcy zagłębiają się obecnie w mechanizmy kontrolowane przez gen BUZZ. Odkrywając specyficzne funkcje tego genu, mają nadzieję odkryć więcej informacji na temat żerowania azotanami i rozwoju systemu korzeniowego.

Badanie prowadzili doktoranci z laboratorium Washington State University wraz ze współpracownikami z innych instytucji. Odkrycia podkreślają znaczenie badań podstawowych dla zrozumienia podstawowych procesów biologicznych, które mogą ostatecznie prowadzić do praktycznych zastosowań w ulepszaniu upraw i zrównoważonym rozwoju.

