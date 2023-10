Mechaniczny wpływ ćwiczeń na wzrost mięśni zbadany przy użyciu innowacyjnej maty żelowej

Wiadomo, że ćwiczenia przynoszą wiele korzyści dla naszego organizmu, w tym wzmacniają i uelastyczniają mięśnie. Jednak dokładne mechanizmy stojące za tym procesem pozostają tajemnicą. Naukowcy z MIT opracowali unikalną matę do ćwiczeń wykonaną z hydrożelu, która pozwala im badać czysto mechaniczne skutki ćwiczeń na poziomie mikroskopowym.

Mata żelowa, wielkością zbliżona do ćwiartki, zawiera drobne cząsteczki magnetyczne. Używając zewnętrznego magnesu znajdującego się pod matą do przemieszczania tych cząstek, żel może kołysać się niczym wibrująca mata, symulując siły, jakich doświadczają mięśnie podczas ćwiczeń. Komórki mięśniowe hoduje się na żelu i badacze obserwują, jak reagują na ćwiczenia mechaniczne wywołane wibracjami magnesu.

Wstępne ustalenia pokazują, że konsekwentne ćwiczenia mechaniczne mogą powodować wzrost włókien mięśniowych w skoordynowanym kierunku. Te wyrównane i wyćwiczone włókna są zdolne do kurczenia się razem. Sugeruje to, że żel można wykorzystać do kierowania wzrostem włókien mięśniowych, potencjalnie prowadząc do tworzenia zorganizowanych warstw solidnych i funkcjonalnych mięśni. Takie mięśnie można wykorzystać w miękkich robotach lub do naprawy uszkodzonych tkanek.

Doktor Ritu Raman z MIT ma nadzieję, że ta nowa platforma będzie w stanie pomóc w odbudowie mięśni po urazach lub złagodzeniu skutków starzenia. Lepsze zrozumienie, w jaki sposób różne siły mechaniczne, zwłaszcza ćwiczenia, wpływają na tkanki mięśniowe na poziomie komórkowym, badacze mogą opracować innowacyjne sposoby przywracania mobilności osobom z zaburzeniami motorycznymi i tworzyć elastyczne roboty.

Mata żelowa zwana „MagMA” (Aktywacja matrycy magnetycznej) zapewnia nieinwazyjną metodę kształtowania włókien mięśniowych i badania ich reakcji na ćwiczenia. Naukowcy planują wykorzystać ten innowacyjny żel do badania innych typów komórek i ich reakcji na stymulację mechaniczną.

W badaniu tym wprowadzono nowatorskie podejście mające na celu zachęcanie komórek mięśniowych do wyrównywania i koordynowania wzrostu za pomocą chwiejnej maty żelowej. Może to potencjalnie przyczynić się do postępu w inżynierii tkanki mięśniowej i pogłębić naszą wiedzę na temat wpływu sił mechanicznych na zachowanie komórek.

(Źródło: odnośnik do czasopisma – Brandon Rios, Angel Bu i wsp., Mechaniczne programowanie anizotropii w inżynierii mięśniowej z uruchamiającymi matrycami zewnątrzkomórkowymi. Urządzenie. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)