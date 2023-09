Nowy przyłóżkowy test do szybkiego wykrywania wirusa ospy małpiej

By

Badanie weryfikujące koncepcję opublikowane w The Lancet Microbe przedstawia obiecujący test przyłóżkowy do szybkiego wykrywania wirusa ospy małpiej (MPXV). Naukowcy z Australii opracowali test w oparciu o amplifikację izotermiczną i technologię CRISPR-Cas. Dzięki wysokiej czułości i swoistości test wypadł dobrze w porównaniu ze złotym standardem ilościowego testu łańcuchowej reakcji polimerazy (qPCR).

Ospa małpia jest chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez MPXV, duży wirus o dwuniciowym DNA. Choć zgłaszane są głównie u mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami, przypadki obserwowano także u kobiet i niemowląt. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała ospę małpią za stan zagrożenia zdrowia publicznego w okresie od lipca 2022 r. do maja 2023 r. ze względu na jej nagłe pojawienie się, szybkie rozprzestrzenianie się i brak informacji na temat skuteczności szczepionki.

Obecnie złotym standardem w diagnostyce MPXV jest metoda qPCR, która wymaga specjalistycznego sprzętu i przeszkolonego personelu. Diagnozę zwykle przeprowadza się w wyspecjalizowanych laboratoriach, a uzyskanie wyników może zająć kilka dni od pobrania próbki, szczególnie w przypadku małych zasobów.

W ramach tego badania naukowcy opracowali przyłóżkowy test o nazwie „MPXV-CRISPR”, umożliwiający szybkie wykrywanie MPXV. Test obejmuje ekstrakcję genomowego DNA (gDNA) z próbek klinicznych, a następnie amplifikację i detekcję przy użyciu rozszczepiania DNA za pośrednictwem CRISPR-Cas12a. Można go odczytać za pomocą metod fluorescencyjnych i paskowych z przepływem bocznym.

Test wykazał czułość kliniczną na poziomie 100% i swoistość na poziomie 99.3% w porównaniu z testem qPCR i panelem patogenów wirusowych i bakteryjnych. Odczyt przepływu bocznego osiągnął czułość 100% i swoistość 98.6% dla MPXV, bez reaktywności krzyżowej z innymi wirusami.

Test MPXV-CRISPR może być cennym narzędziem do szybkiej diagnostyki MPXV w miejscu opieki w warunkach niskich zasobów. Można go wykonać w ciągu około 45 minut, zapewniając szybkie i dokładne wyniki. Zaleca się dalsze badania w celu poszerzenia zakresu krążących linii MPXV objętych testem.

– Definicje: Wirus małpiej ospy (MPXV): duży dwuniciowy wirus DNA wywołujący ospę małpią – chorobę odzwierzęcą atakującą zarówno ludzi, jak i zwierzęta. MPXV-CRISPR: Przyłóżkowy test do szybkiego wykrywania MPXV oparty na amplifikacji izotermicznej i technologii CRISPR-Cas. Test przyłóżkowy: Test diagnostyczny przeznaczony do wykonania w miejscu, w którym obecny jest pacjent, zapewniający szybkie wyniki bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego lub przeszkolonego personelu. Amplifikacja izotermiczna: metoda amplifikacji kwasów nukleinowych w stałej temperaturze, eliminująca potrzebę stosowania termocyklera. Technologia CRISPR-Cas: narzędzie do edycji genów, które wykorzystuje RNA CRISPR (crRNA) i białka powiązane z CRISPR (Cas) w celu namierzania określonych sekwencji DNA w celu rozszczepienia i modyfikacji.