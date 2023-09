Znaczenie gazu w oddychaniu galaktyk

Gaz odgrywa kluczową rolę w cyklu życia galaktyk. Choć gwiazdy i galaktyki od dawna są w centrum obserwacji astronomicznych, dopiero niedawno badaczom udało się dostrzec i lepiej zrozumieć znaczący wpływ gazu na powstawanie i ewolucję tych kosmicznych struktur.

Termin „gaz” odnosi się do ośrodka międzygwiazdowego, który można znaleźć pomiędzy galaktykami, a także do gazu okołogalaktycznego, który ściśle otacza galaktykę. Terminy te są używane przez astronomów do opisania różnych obszarów gazu, ale nie ma między nimi ścisłej granicy.

Astronomowie zaczęli odkrywać zawiły przepływ gazu między galaktykami, ich ośrodkiem okołogalaktycznym i międzygalaktycznym. Przepływ ten odgrywa kluczową rolę w regulacji powstawania gwiazd, ponieważ ciągłe oddychanie gazu jest niezbędne do narodzin nowych gwiazd. Kiedy ten przepływ ustaje, kończy się także powstawanie gwiazd.

Proces oddychania galaktyk obejmuje wzajemne oddziaływanie gwiazd, grawitacji oraz temperatury i gęstości gazu. Kiedy Wszechświat się uformował, gaz zgromadził się w galaktykach i dał początek gwiazdom. Gdy gwiazdy umierają, wyrzucają gaz z powrotem do otaczającej przestrzeni, która początkowo jest gorąca i rozproszona. Jednak gdy gaz opuszcza galaktykę, ochładza się, a jego gęstość wzrasta. Dzięki temu grawitacja może wciągnąć gaz z powrotem do galaktyki, gdzie może się zapaść i utworzyć nowe gwiazdy.

Astronomom udało się obserwować przepływ gazu do i z galaktyk od lat 1960. XX wieku, wykorzystując światło odległych kwazarów. Odkryli, że gaz okołogalaktyczny w pobliżu galaktyk ma wyższą metaliczność, co wskazuje, że jest to wynik wydalania gazu przez gwiazdy. Gaz w ośrodku okołogalaktycznym działa również jako źródło paliwa do powstawania gwiazd w galaktykach.

Badania na dużą skalę wykazały, że gaz w ośrodku okołogalaktycznym jest do 1,000 razy gęstszy niż gaz występujący w ośrodku międzygalaktycznym. Temperatura tego gazu waha się od 10,000 1 do XNUMX miliona Kelvinów, co czyni go zarówno cieplejszym, jak i chłodniejszym niż gaz międzygalaktyczny. Jednakże badanie napływającego gazu jest trudne, ponieważ sygnały z samych galaktyk nakładają się na siebie.

Przyczyna wydobywającego się gazu, którą łatwiej zaobserwować, pozostaje niejasna. Może to być wynikiem supernowych, wiatrów gwiazdowych, a nawet sprzężenia zwrotnego czarnej dziury. Niemniej jednak, niezależnie od konkretnej przyczyny, przepływ gazu w końcu ustaje, co prowadzi do wygaśnięcia procesów gwiazdotwórczych w galaktykach. Gdy galaktyka się uspokoi, nie będzie już tworzyć gwiazd i będzie miała kolor czerwony.

Choć na temat oddychania galaktycznego wciąż pozostaje wiele do odkrycia, symulacje dostarczają astronomom przydatnych spostrzeżeń. Na przykład symulacja FIRE modeluje powstawanie i ewolucję galaktyk na przestrzeni miliardów lat, umożliwiając naukowcom wizualizację przepływu gazu do i z tych kosmicznych struktur.

Podsumowując, gaz jest istotnym składnikiem procesu oddychania galaktyk. Zrozumienie roli gazu w powstawaniu gwiazd i cyklu życia galaktyk ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia pochodzenia gwiazd, planet, a nawet samego życia.

Źródła:

– Tumlinson, J. i in. „Ośrodek okołogalaktyczny masowych galaktyk Drogi Mlecznej” (2017)