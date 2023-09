Zrozumienie sposobu oddychania galaktyk:

Przez stulecia astronomowie skupiali swoją uwagę na gwiazdach i galaktykach, by odkryć, że większość materii w galaktyce to w rzeczywistości gaz. Dzięki postępowi technologicznemu astronomowie są obecnie w stanie obserwować i badać przepływ gazu do i z galaktyk, rzucając światło na proces oddychania tych kosmicznych struktur. Kiedy galaktyka przestaje oddychać, powstawanie gwiazd zatrzymuje się.

Gaz występuje w przestrzeni kosmicznej w różnych postaciach. Kiedy znajduje się pomiędzy galaktykami, nazywany jest ośrodkiem międzygalaktycznym, natomiast gaz otaczający galaktykę nazywany jest gazem okołogalaktycznym. Nie są to odrębne bariery, ale raczej nazwy używane przez astronomów do opisania różnych faz gazu.

Przepływ gazu pomiędzy galaktyką, jej ośrodkiem okołogalaktycznym i ośrodkiem międzygalaktycznym ma kluczowe znaczenie w regulacji powstawania gwiazd. Gwiazdy, grawitacja oraz temperatura i gęstość gazu odgrywają rolę w tym procesie. Gdy gaz gromadzi się w galaktykach i powstają gwiazdy, zostaje ostatecznie wyrzucony na zewnątrz, gdy gwiazdy umierają, szczególnie w postaci supernowych. Na tym etapie gaz jest gorący i rozproszony, odporny na zagęszczenie.

Jednakże, gdy gaz opuszcza galaktykę i ochładza się, jego gęstość wzrasta, umożliwiając grawitacji wywieranie silniejszego przyciągania. Gaz jest następnie wciągany z powrotem do galaktyki, gdzie może zapaść się w chmury i dać początek nowym gwiazdom. Ten cykl recyklingu gazu pozwala galaktykom na dalsze oddychanie.

Astronomowie po raz pierwszy odkryli koncepcję oddychania galaktycznego w latach 1960. XX wieku, kiedy obserwowali światło odległych kwazarów przechodzące przez obłoki gazu. Od tego czasu postęp technologiczny zapewnił astronomom lepsze narzędzia i głębsze zrozumienie tego zjawiska.

Badając ośrodek okołogalaktyczny, astronomowie znaleźli dowody na oddychanie galaktyk w postaci oddzielnych obłoków gazu poza galaktykami. Niektóre obłoki gazu mają wyższą metaliczność, co wskazuje, że pochodzą z galaktyk, a następnie zostały wyrzucone. Ten gaz o wyższej metaliczności jest wyraźną oznaką gazu, który istniał już w galaktyce.

Chociaż zrozumienie specyfiki oddychania galaktycznego pozostaje wyzwaniem, astronomowie odkryli, że gaz w ośrodku okołogalaktycznym jest do 1,000 razy gęstszy niż gaz międzygalaktyczny. Temperatura tego gazu waha się od 10,000 1 do XNUMX miliona Kelvinów, co czyni go zarówno chłodniejszym, jak i gorętszym niż ośrodek międzygalaktyczny.

Przyczyny wypływu gazu są nadal niepewne, a możliwe przyczyny obejmują supernowe, wiatry gwiazdowe, dżety czarnych dziur i sprzężenie zwrotne. Niezależnie od dokładnych mechanizmów, proces oddychania w końcu się zatrzymuje, co astronomowie nazywają „wygaszaniem”.

Zrozumienie sposobu oddychania galaktyk jest niezbędne do rozwikłania złożonego związku między przepływem gazu, powstawaniem gwiazd i ewolucją galaktyk. Prowadzone badania i ankiety w tej dziedzinie stale pogłębiają naszą wiedzę o kosmosie i naszym w nim miejscu.