Rzadkie spojrzenie: sobotnie częściowe zaćmienie Księżyca ukazuje dramat natury z nieba

W tę sobotę natura jest gotowa na zapierający dech w piersiach niebiański spektakl, ponieważ nocne niebo będzie miało rzadkie i urzekające częściowe zaćmienie Księżyca. Między 8.35:9.53 a 80:XNUMX ludzie w całym kraju będą mieli okazję zobaczyć oszałamiające „ukąszenie” zrobione z dolnej krawędzi księżyca w pełni. XNUMX-minutowe okno przedstawia cenny moment, na który z niecierpliwością czekają zarówno entuzjaści, jak i obserwatorzy nieba.

W przeciwieństwie do całkowitego zaćmienia Księżyca, podczas którego Księżyc jest całkowicie pochłonięty przez cień Ziemi, będzie to częściowe zaćmienie Księżyca — tylko część powierzchni Księżyca będzie zanurzona w cieniu. W środku zaćmienia, około 9.15:XNUMX, „ukąszenie” będzie najbardziej widoczne, zapewniając urzekającą wizualną ucztę tym, którzy będą mieli szczęście je obserwować.

David Moore, dyrektor generalny Astronomy Ireland, wyjaśnia, że ​​zaćmienia Księżyca są w Irlandii stosunkowo rzadkim zjawiskiem. „Zwykle można spodziewać się zaćmienia Księżyca co kilka lat, ale nasza zmienna pogoda oznacza, że ​​być może będziemy musieli poczekać dekadę, aby je zobaczyć” – dodaje. Jednak Moore pozostaje optymistą co do szans, że ktoś w kraju będzie świadkiem kosmicznego wydarzenia, niezależnie od warunków pogodowych.

Mimo pochmurnego nieba jest jeszcze promyk nadziei. Trwający 80 minut pozwala na małą przerwę w chmurach, które mogłyby odsłonić spektakl. Pan Moore radzi ludziom, aby sprawdzali niebo co pięć minut, niezależnie od początkowej perspektywy. Jeśli jednak pogoda będzie sprzyjać, zaleca ustawienie alarmu na 9.15:XNUMX – optymalny czas na obserwację wspaniałego „ukąszenia”, które ujawni się na powierzchni Księżyca.

Frances McCarthy, pedagog z Obserwatorium Blackrock Castle w Cork, wyjaśnia, że ​​podczas zaćmienia Księżyc może wydawać się nieco zmieniony kolor. Gdy światło słoneczne przedostaje się przez ziemską atmosferę i dociera do Księżyca, atmosfera rzuca „rozmyty” cień, nadając Księżycowi czerwonawy odcień. Zjawisko to może objawiać się szarym lub delikatnie zabarwionym na czerwono księżycem, oferując jeszcze bardziej urzekające wrażenia wizualne.

Aby upamiętnić to historyczne wydarzenie, Astronomy Ireland planuje opublikować częściowe zaćmienie Księżyca w specjalnym numerze swojego magazynu. Organizacja zaprasza także entuzjastów astronomii i fotografów do przesyłania swoich najlepszych zdjęć z zaćmień, uchwyconych urzekającej magii rozwijającej się na naszym nocnym niebie.