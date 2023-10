Odkrywanie wzorców ruchu: cecha wspólna wśród organizmów

Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa dokonali godnej uwagi obserwacji dotyczącej wzorców ruchu prezentowanych przez różne organizmy. Badanie pokazuje, że organizmy, od drobnoustrojów po ludzi, wykazują podobne wzorce ruchu, aby lepiej rozumieć i postrzegać otoczenie. Badania te mogą potencjalnie wywrzeć wpływ na takie dyscypliny, jak robotyka i nauki kognitywne.

Badanie skupiło się na nożu elektrycznym – gatunku znanym z emitowania wyładowań elektrycznych w celu znalezienia schronienia i uniknięcia drapieżników. Naukowcy zauważyli, że po wyłączeniu światła ryby często poruszały się tam i z powrotem, co pozwalało im aktywnie wyczuwać otoczenie w ciemnej wodzie. I odwrotnie, w dobrze oświetlonych warunkach nożownik kołysał się delikatnie, wykonując rzadkie, gwałtowne ruchy. Tę zmianę zachowania przypisano potrzebie ryb do bardziej aktywnego eksplorowania otoczenia, gdy niepewność jest duża, i powrotu do bardziej stabilnego trybu „eksploatacji”, gdy niepewność maleje.

Co ciekawe, naukowcy odkryli, że to zachowanie związane z przełączaniem trybów nie ograniczało się do samych ryb. Tworząc model symulujący kluczowe zachowania sensoryczne, zidentyfikowali te same ruchy zależne od zmysłów u innych organizmów, w tym ameby, ćm, karaluchów, nietoperzy, myszy i ludzi. Odkrycia te pokazują, że organizmy różnych gatunków wyewoluowały podobne strategie, aby zoptymalizować swoje postrzeganie świata.

Implikacje badania wykraczają poza zrozumienie zachowań zwierząt. Naukowcy uważają, że ich spostrzeżenia można zastosować do ulepszenia projektów dronów poszukiwawczo-ratowniczych, łazików kosmicznych i innych autonomicznych robotów. Włączając te zależne od zmysłów wzorce ruchu do systemów sterowania robotów, naukowcy mają nadzieję zwiększyć zdolność robotów do nawigacji i zrozumienia otoczenia.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to rzuca światło na wzajemne powiązania wzorców ruchu u różnych organizmów. Podkreśla, jak ewolucja doprowadziła do zbieżności podobnych rozwiązań, nawet u gatunków, które na drzewie życia są daleko od siebie. Idąc dalej, dalsze badanie nieświadomych ruchów sensorycznych u zwierząt i innych żywych organizmów może pogłębić naszą wiedzę na temat procesów poznawczych i potencjalnie zainspirować innowacyjne postępy w robotyce.

