Nieoczekiwane odkrycie ogromnych złóż wodoru we wschodniej Francji

Na obrzeżach Folschviller, małego miasteczka we wschodniej Francji, trzy niepozorne szopy przykuły uwagę naukowców, dziennikarzy i opinii publicznej. Szopy te znajdują się nad otworem wiertniczym, który został wywiercony w 2006 r. i obecnie mieści w sobie system pomiaru gazu o nazwie SysMoG. Pierwotnie zaprojektowany do wykrywania podziemnego stężenia metanu, SysMoG dokonał zaskakującego odkrycia podczas swoich poszukiwań – wysokich stężeń wodoru.

Na głębokości 1,100 metrów stężenie rozpuszczonego wodoru sięga 14 procent, a na głębokości 90 metrów może sięgać nawet 3,000 procent. Te niezwykłe odkrycia sugerują, że w regionie Lotaryngii, w tym w Folschviller, może znajdować się jedno z największych znanych złóż wodoru na świecie, którego wielkość szacuje się na 46 milionów ton białego wodoru.

Odkrycie tych złóż wodoru było nieoczekiwanym wynikiem projektu Regalor, którego celem było zbadanie wykonalności produkcji metanu w regionie Lotaryngii. W ramach projektu starano się także zbadać obecność innych gazów. Po zaprzestaniu wydobycia węgla w Lotaryngii w 2004 roku Francaise de L'Energie zaproponowała wydobywanie metanu z regionalnych złóż węgla. Władze regionalne skorzystały z wiedzy specjalistycznej Laboratoire GeoRessources, aby określić wykonalność projektu, co doprowadziło do opracowania SysMoG we współpracy z francusko-szwajcarską firmą Solexperts.

SysMoG jest wyposażony w opatentowaną sondę, którą można opuścić na głębokość 1,500 metrów. Dzięki zastosowaniu membrany oddzielającej gazy od wody sonda umożliwia ekstrakcję gazów do analizy powierzchni. Wcześniej obecność gazów pod ziemią wymagała wydobycia wody na powierzchnię i jej odgazowania.

Wstępne pomiary w odwiercie wykazały, że 99 procent rozpuszczonego gazu na głębokości 600 metrów stanowił metan, a 1 procent stanowił wodór. Jednak w miarę wchodzenia głębiej zespół zaobserwował stały wzrost stężenia wodoru. Na dnie odwiertu wodór stanowił około 20 procent rozpuszczonego gazu.

Aby dokładniej zbadać stężenie wodoru, naukowcy planują zmierzyć trzy inne odwierty na podobnych głębokościach. Jeśli stężenie wodoru w poprzek pozostanie wysokie, następnym krokiem będzie wywiercenie odwiertu o głębokości 3,000 metrów w celu sprawdzenia, jak stężenie wodoru zmienia się wraz z głębokością. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie również ustalone, czy wodór występuje w postaci rozpuszczonej czy gazowej.

Odkrycie złóż wodoru może mieć głębokie konsekwencje dla przyszłości czystej energii. Ponieważ wodór jest okrzyknięty znaczącym kandydatem na paliwo ze względu na jego potencjał w zakresie zerowej emisji netto, obfitość „białego wodoru” w regionie Lotaryngii może w znacznym stopniu przyczynić się do globalnego przejścia na czystą energię.

