Przyszłość eksploracji kosmosu: rozmowa z Erikiem Iansonem z NASA

W nadchodzącym wykładzie zatytułowanym „Planety, asteroidy i księżyce… o mój Boże!”, Eric Ianson, zastępca dyrektora Wydziału Nauk Planetarnych w siedzibie NASA, omówi najnowsze i najbardziej ekscytujące przedsięwzięcia NASA w zakresie eksploracji kosmosu. Obejmuje to pobranie próbek z powierzchni Marsa, demonstrację obrony planetarnej poprzez celowe uderzenie statku kosmicznego w asteroidę oraz badanie księżyca Jowisza, Europy i jego pokrytego lodem oceanu.

Trudno przewidzieć kamienie milowe, jakich młodzi ludzie mogą spodziewać się w ciągu swojego życia w dziedzinie eksploracji kosmosu, ze względu na szybki rozwój technologii i zmianę zainteresowań. Można jednak wyróżnić pewne trendy. Na horyzoncie widać powrót człowieka na Księżyc i ewentualne lądowanie astronautów na Marsie. Kontynuowane będą misje robotyczne do różnych planet, księżyców i małych ciał Układu Słonecznego, koncentrując się na takich miejscach jak księżyc Jowisza Europa, księżyc Saturna Tytan i Uran. Nastąpi także postęp w identyfikowaniu zamieszkałych światów poza naszym Układem Słonecznym.

Rola NASA w osiąganiu kolejnych wielkich przełomów kosmicznych jest kluczowa, mimo że prywatne firmy, takie jak SpaceX, odgrywają coraz ważniejszą rolę w podróżach kosmicznych. Podczas gdy prywatne firmy mają motywację biznesową, NASA jest finansowana w celu osiągnięcia określonych celów naukowych, eksploracyjnych lub technologicznych. Współpraca z przemysłem jest powszechna, ale zdarzają się przypadki, gdy NASA opracowuje we własnym zakresie specjalistyczne instrumenty lub statki kosmiczne, takie jak łaziki marsjańskie i statek kosmiczny Europa Clipper.

Niedawne osiągnięcie indyjskiego programu kosmicznego polegające na lądowaniu na południowym biegunie Księżyca jest godne pochwały. NASA ceni współpracę międzynarodową i zdaje sobie sprawę, jak ważne jest udostępnianie danych z misji na rzecz odkryć naukowych. Zachęcają swoich międzynarodowych kolegów, aby zrobili to samo, promując pokojową eksplorację kosmosu.

Zapytany o swój ulubiony film lub program telewizyjny o kosmosie lub jego eksploracji, Eric Ianson wymienił kilka ulubionych, w tym „Apollo 13”, „Marsjanin” i „Imperium Kontratakuje”. Ostatecznie jednak jako swój najlepszy wybór wybrał „The Right Stuff”. Film przedstawia historię oryginalnych astronautów Mercury Seven i oddaje wyobraźnię oraz wyzwania związane z podróżami kosmicznymi w czasach przechodzenia od science fiction do rzeczywistości.

Wykład Erica Iansona Wildera Penfielda odbędzie się 13 listopada o godzinie 4:XNUMX w Jeanne Timmins Amphitheatre w The Neuro.

Definicja:

NASA – Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, cywilna agencja kosmiczna Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za eksplorację i badania przestrzeni kosmicznej w kraju.

Program eksploracji Marsa – program NASA skupiający się na eksploracji Marsa, w tym badaniu klimatu, geologii i potencjału podtrzymywania życia na planecie.

Program systemów zasilania radioizotopowego – program NASA mający na celu rozwój i utrzymanie systemów zasilania radioizotopowego, które dostarczają energię elektryczną na potrzeby misji w przestrzeni kosmicznej, wykorzystując ciepło wytwarzane w wyniku rozpadu izotopów promieniotwórczych.

Obrona planetarna - badanie i rozwój metod ochrony Ziemi przed potencjalnymi uderzeniami asteroid lub komet.

Europa – jeden z księżyców Jowisza, o którym uważa się, że pod lodową skorupą znajduje się podpowierzchniowy ocean ciekłej wody.

Komercyjne usługi związane z ładunkiem księżycowym – program, którego celem jest dostarczanie misji naukowo-technologicznych na Księżyc w ramach partnerstwa z firmami komercyjnymi.

Łazik Perseverance – misja NASA na Marsa, której celem jest zbadanie możliwości zamieszkania na planecie, poszukiwanie śladów starożytnego życia i zebranie próbek w celu potencjalnego powrotu na Ziemię.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba – nadchodzący teleskop kosmiczny, którego wystrzelenie zaplanowano na rok 2021, zaprojektowany jako najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano.

Program Artemis – program NASA mający na celu wylądowanie „pierwszej kobiety i następnego mężczyzny” na Księżycu do 2024 roku.

