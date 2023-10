Rola wiatrów w topnieniu pokryw lodowych na Grenlandii i Antarktydzie

By

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Irvine i Uniwersytetu w Utrechcie odkryli, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci powierzchnia lodu na Grenlandii topnieje w coraz szybszym tempie, podczas gdy na Antarktydzie tendencja ta zmierza w przeciwnym kierunku. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Geophysical Union Journals Geophysical Research Letters naukowcy skupili się na roli wiatrów Foehn i katabatycznych, czyli podmuchów opadających zboczy, które powodują kontakt ciepłego, suchego powietrza z lodowcami. Odkryli, że topnienie pokrywy lodowej Grenlandii w związku z tymi wiatrami wzrosło o ponad 10% w ciągu ostatnich 20 lat, podczas gdy wpływ wiatrów na pokrywę lodową Antarktyki zmniejszył się o 32%.

Badania wykazały, że wiatry zbocza są odpowiedzialne za znaczną część topnienia lodu powierzchniowego w obu regionach. Topnienie lodu powierzchniowego powoduje spływ i hydropękanie szelfu lodowego, zwiększając przepływ słodkiej wody do oceanów i przyczyniając się do podniesienia poziomu mórz. Jednak zachowania globalnego ocieplenia na półkuli północnej i południowej doprowadziły do ​​kontrastujących wyników na Grenlandii i Antarktydzie.

Na Grenlandii topnienie powierzchni powodowane przez wiatr pogłębia się w wyniku ocieplenia wyspy, a do stopienia lodu wystarczy samo światło słoneczne. Połączenie 10% wzrostu ilości roztopionego lodu powodowanego przez wiatr i wyższych temperatur powietrza na powierzchni spowodowało 34% wzrost całkowitego roztopionego lodu na powierzchni. Autorzy przypisują ten wynik częściowo wpływowi globalnego ocieplenia na oscylację północnoatlantycką, która sprowadziła ciepłe powietrze na Grenlandię i inne obszary Arktyki.

I odwrotnie, całkowite topnienie powierzchni Antarktyki zmniejszyło się o około 15% od 2000 r. Jednakże redukcja ta jest w dużej mierze spowodowana 32% spadkiem topnienia powodowanego przez wiatr opadający ze zboczy na Półwyspie Antarktycznym, gdzie zawaliły się już dwa wrażliwe szelfy lodowe. Ciągłe odbudowywanie się stratosferycznej dziury ozonowej Antarktydy, odkrytej w latach 1980. XX wieku, tymczasowo pomaga izolować powierzchnię przed dalszym topnieniem.

Naukowcy podkreślają znaczenie monitorowania i modelowania topnienia lodu zarówno na Grenlandii, jak i na Antarktydzie, a także badania związku między wiatrem a lodem w kontekście zmiany klimatu. Mają nadzieję, że badania te przyczynią się do wzmocnienia modeli systemów ziemskich stosowanych w nauce o klimacie.

Badanie to przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Irvine i Uniwersytetu w Utrechcie, przy wsparciu finansowym Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, Narodowej Fundacji Nauki i Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych.

Źródła: Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Irvine i Utrecht