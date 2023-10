Fascynujący kanion marsjański: odkrywanie labiryntu nocy

By

Wejdź do urzekającej krainy Marsa dzięki nowemu filmowi 3D opublikowanemu przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Ten film zabiera nas w wirtualną podróż po zagadkowym krajobrazie Nocti Labrytinthus, znanego również jako „labirynt nocy”. Ten kolosalny kanion, rozciągający się na długość około 740 km, jest charakterystycznym obiektem położonym w Valles Marineris, odpowiedniku Wielkiego Kanionu na Czerwonej Planecie.

Inspirujące wizualizacje 3D zostały starannie wykonane przy użyciu dokładnych pomiarów zebranych przez satelity krążące wokół Marsa. Chociaż materiał filmowy nie jest obrazem wykonywanym w czasie rzeczywistym, zapewnia zdumiewająco szczegółowe przedstawienie marsjańskiego terenu, zachęcając entuzjastów kosmosu do zanurzenia się w tym pozaziemskim cudu.

Labirynt nocy szczyci się stromymi dolinami, wysokimi wulkanami i niezwykłymi wymiarami. Doliny w kanionie mogą osiągać szerokość do 18.6 km i sięgać głębokości 3.7 km. Dla porównania, Wielki Kanion na Ziemi ma zaledwie 1.1 mili głębokości i rozciąga się na 18 mil szerokości. Takie kontrastujące wymiary podkreślają wspaniałość geologicznych cudów Marsa.

Ten urzekający film jest niezwykłym narzędziem pozwalającym zrozumieć ogromną skalę naszego wszechświata i składających się na niego ciał niebieskich. Tak jak niezliczone osoby często ponownie oglądają inspirujące filmy z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba stworzonego przez ESA, tak trójwymiarowa eksploracja kanionu marsjańskiego to przyjemność wymagająca wielokrotnego oglądania.

Chociaż powstanie Wielkiego Kanionu na Ziemi można przypisać erozji powodowanej przez rzekę Kolorado, uważa się, że geneza labiryntu nocy na Marsie ma swoje korzenie w pęknięciach tektonicznych w skorupie planety. Chociaż woda mogła odegrać pewną rolę, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię Marsa jako planety z płynącymi rzekami, główne siły kształtujące ten niezwykły marsjański kanion są związane z aktywnością tektoniczną.

FAQ:

P: Co to jest Nocti Labrytinthus?

O: Nocti Labrytinthus odnosi się do dużego kanionu na Marsie, znanego również jako „labirynt nocy”.

P: Jak długi jest kanion?

O: Kanion ma długość około 740 mil.

P: Jak głębokie są doliny w labiryncie nocy?

Odp.: Doliny mogą sięgać głębokości do 3.7 mil.

P: Jak kanion marsjański wypada w porównaniu z Wielkim Kanionem na Ziemi?

O: Labirynt nocy na Marsie przewyższa Wielki Kanion Ziemi zarówno pod względem szerokości, jak i głębokości. Jego doliny mogą mieć średnicę do 18.6 km, podczas gdy ziemski Wielki Kanion ma w maksymalnym punkcie zaledwie 18 km szerokości.

P: Jak powstał film 3D?

O: Film został starannie wykonany na podstawie dokładnych pomiarów zebranych przez satelity krążące wokół Marsa.

P: Co mogło być przyczyną powstania labiryntu nocy?

O: Naukowcy spekulują, że pęknięcia tektoniczne w skorupie Marsa przyczyniły się do powstania tego masywnego kanionu, chociaż obecność wody w przeszłości Marsa również mogła odegrać pewną rolę.