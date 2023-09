Prehistoryczny drapieżnik: amonit znaleziony w skamieniałej rybie

By

Naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia, badając dobrze zachowany amonit i skamieniałą rybę, z którą go znaleziono. Zaskakujące odkrycie ujawniło, że ryba faktycznie połknęła dużego amonitu, czego nigdy wcześniej nie obserwowano. Amonit, rodzaj głowonogów, który wymarł miliony lat temu, mógł spowodować utonięcie ryby lub zablokowanie jej przewodu pokarmowego, co miało fatalne skutki dla drapieżnika.

Skamielina odkryta w Niemczech w 1977 roku znajduje się w zbiorach Państwowego Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie. Dwóch badaczy z muzeum, Samuel Cooper i Erin Maxwell, opublikowało niedawno w czasopiśmie Geological Magazine artykuł opisujący zjadane przez nie ryby i amonit. Gatunek ryby Pachycormus makropterus należał do wymarłej grupy morskich ryb promieniopłetwych zwanych pachykormidami. Ryby te mogą mieć rozmiary od małych rozmiarów do 50 stóp długości. Chociaż dieta pachykormidów nie jest w pełni poznana, naukowcy znaleźli dowody na to, że ich celem były głównie głowonogi o miękkim ciele i mniejsze ryby.

Odkrycie ryby zawierającej amonit w środku jest znaczące, ponieważ zapewnia wgląd w zachowania żywieniowe i dietę pachykormidów. Ustala, że ​​ryby sporadycznie zjadały głowonogi bez skorupy, co przeczy wcześniejszym przypuszczeniom na temat ich diety. Według Adiela Klompmakera, kuratora paleontologii w Muzeach Uniwersytetu Alabama, odkrycie to jest niezwykłe i pomaga w dokładniejszej rekonstrukcji starożytnych sieci pokarmowych.

Umiejscowienie amonitu w ciele ryby i brak niektórych kości, które sugerowałyby rozkład, silnie potwierdzają teorię, że ryba połknęła amonit za życia. Chociaż istnieją wcześniejsze dowody na to, że ryby przypadkowo zjadały małe larwy amonitu, to nowe odkrycie sugeruje, że połknięcie całego amonitu nie było przypadkowe.

To niezwykłe skamieniałe znalezisko dostarcza cennych informacji o starożytnych ekosystemach morskich i rzuca światło na zwyczaje żywieniowe prehistorycznych drapieżników morskich. Pokazuje złożone interakcje i dynamikę, jaka istniała między gatunkami miliony lat temu, i jeszcze bardziej poszerza naszą wiedzę o życiu prehistorycznym.

