Satelita Aeolus ESA zakończyła udaną misję z udziałem TROPOS

Satelita Aeolus należący do ESA zakończył swoją przełomową misję mającą na celu uzyskanie globalnych profili wiatru. Instytut Badań Troposferycznych im. Leibniza (TROPOS) odegrał kluczową rolę w powodzeniu misji, zapewniając ciągłe pomiary referencyjne do celów walidacji i przyczyniając się do rozwoju produktów zajmujących się właściwościami optycznymi aerozoli.

Wystrzelona w 2018 roku sonda Aeolus okrążała Ziemię przez prawie pięć lat, zbierając pionowe profile prędkości wiatru i informacje o rozproszeniu wstecznym chmur i aerozoli. TROPOS był zaangażowany w całą misję, zapewniając jakość danych i wspierając zewnętrzną walidację z partnerami europejskimi. Nawet po zakończeniu misji TROPOS będzie kontynuował prace nad projektem klastra danych, innowacji i nauki Aeolus (DISC), którego celem jest udoskonalenie produktów opartych na danych i zwiększenie wpływu naukowego misji.

W swoich ostatnich chwilach Aeolus przeprowadził serię eksperymentów związanych z wycofaniem z eksploatacji, aby zyskać korzyści dla przyszłych misji lidarowych. Jeden z godnych uwagi eksperymentów polegał na pochyleniu lasera w celu pomiaru pionowych wiatrów nad głębokimi systemami chmur konwekcyjnych. Analiza ta pomoże ilościowo określić wpływ pionowych ruchów powietrza na istniejące założenia. TROPOS uczestniczył także w teście ATLID, symulującym instrument lidarowy EarthCARE, przyszłej misji satelitarnej.

TROPOS wyraził mieszane emocje, gdy był świadkiem kontrolowanego ponownego wejścia Aeolusa. Choć zasmuceni jego śmiercią, byli także dumni, że przyczynili się do sukcesu tej przełomowej misji. Patrząc w przyszłość, projekt TROPOS koncentruje się obecnie na współpracy z projektem Aeolus DISC w celu walidacji przetworzonych produktów aerozolowych i badania nowatorskich zastosowań dla społeczności zajmującej się naukami o atmosferze.

Ponadto TROPOS jest mocno zaangażowany w przygotowania do nadchodzącej misji EarthCARE, której wystrzelenie zaplanowano na 2024 r. Kieruje rozwojem procesorów dla lidara ATLID i produktów chmurowych dla urządzenia Multi-Spectral Imager (MSI). TROPOS dokona także walidacji pomiarów EarthCARE, korzystając z naziemnych punktów pomiarowych na całym świecie.

Ponieważ dziedzictwo Aeolusa wciąż świeci jasno, TROPOS w dalszym ciągu poświęca się rozwojowi nauki o atmosferze, przesuwając granice zrozumienia i prognozowania złożonych systemów pogodowych naszej planety.

Źródło: Instytut TROPOS i misja Aeolus należąca do ESA