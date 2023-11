Nowe spojrzenie na globalną dystrybucję infekcji wirusami nitkowatymi u koralowców

Choroba utraty tkanki koralowców kamiennych (SCTLD) sieje spustoszenie w koloniach koralowców na Karaibach od 2014 r., powodując znaczne straty w populacji koralowców. Chociaż naukowcy badali rolę bakterii w SCTLD, czynnik sprawczy pozostaje niezidentyfikowany. Jednak ostatnie badanie rzuciło światło na innego potencjalnego uczestnika tej choroby: wirusy nitkowate.

Zespół naukowców wykorzystał transmisyjną mikroskopię elektronową (TEM) do zbadania obecności nitkowatych cząstek wirusopodobnych (VLP) w endosymbiotycznych bruzdnicach koralowców, znanych jako Symbiodiniaceae. Naukowcy przeanalizowali koralowce z Pacyfiku, w tym Acropora hyacinthus i Porites cf lobata, i odkryli, że ponad 60% komórek Symbiodiniaceae (rodzaj Cladocopium) zawierało VLP. Co ciekawe, częstość występowania VLP była wyższa u Symbiodiniaceae z rodzin doświadczających stresu cieplnego.

Co więcej, badanie wykazało, że Symbiodiniaceae wydalone z A. hyacinthus zawierały również nitkowate VLP, a komórki te były bardziej zdegradowane w porównaniu ze swoimi odpowiednikami w hospicjach. Te VLP miały długość od około 150 do 1500 nanometrów i średnicę 16–37 nanometrów, co wskazuje na różne etapy cyklu replikacji.

Wbrew wcześniejszym przekonaniom nitkowate VLP obserwowano nie tylko w koralowcach dotkniętych SCTLD lub w określonych regionach raf. Badanie ujawniło nitkowate VLP w różnych liniach Symbiodiniaceae, w tym Breviolum, Cladocopium i Durusdinium. Odkrycie to podważa pogląd, że wirusy nitkowate występują wyłącznie dla określonych rodzajów Symbiodiniaceae.

Chociaż rola nitkowatych VLP w SCTLD pozostaje niejednoznaczna, badania te sugerują, że wirusy te są szeroko rozpowszechnione i powszechnie infekują Symbiodiniaceae. Aby lepiej zrozumieć ich wpływ na kolonie koralowców, przyszłe badania powinny skupić się na charakterystyce genomowej tych wirusów i testach empirycznych ich wpływu na Symbiodiniaceae.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to dostarcza nowych informacji na temat globalnego rozmieszczenia infekcji wirusami nitkowatymi u koralowców. Odkrywając występowanie i różnorodność tych wirusów, naukowcy mogą dalej badać ich rolę w chorobach koralowców i potencjalnie opracować ukierunkowane interwencje łagodzące skutki SCTLD.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest SCTLD?

Choroba utraty tkanki koralowców kamiennych (SCTLD) to wysoce zaraźliwa choroba, która od 2014 r. powoduje znaczne straty w koloniach koralowców na Karaibach.

Co to są wirusy nitkowate?

Wirusy nitkowate to cząstki wirusopodobne (VLP), które mają wydłużony kształt przypominający włókna. Są one powiązane z różnymi chorobami roślin i niedawno odkryto je w koralowcach.

Czy nitkowate VLP występują tylko w koralowcach dotkniętych SCTLD?

Nie, nitkowate VLP wykryto zarówno w koralowcach dotkniętych SCTLD, jak i w pozornie zdrowych koralowcach, a także w różnych regionach raf. Nie dotyczą one wyłącznie określonych gatunków lub rodzajów koralowców.

Jakie jest znaczenie tych badań?

Badanie to podkreśla powszechną obecność infekcji wirusem nitkowatym u Symbiodiniaceae, endosymbiotycznych bruzdnic koralowców. Podważa istniejące założenia dotyczące związku między wirusami nitkowatymi a SCTLD i otwiera nowe możliwości badania ich roli w chorobach koralowców.