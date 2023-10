Tajemnica szybkich błysków radiowych i ich połączenie z wszechświatem

By

Szybkie rozbłyski radiowe w dalszym ciągu wprawiają naukowców w zakłopotanie potężnymi wybuchami emisji radiowej. Te rozbłyski są tak intensywne, że można je wykryć nawet spoza naszej galaktyki, Drogi Mlecznej. Jednak ostatnie obserwacje wykazały, że szybkie rozbłyski radiowe nie ograniczają się do przestrzeni pozagalaktycznej i mogą również wystąpić w naszej galaktyce.

Dokonując przełomowego odkrycia, międzynarodowy zespół naukowców wykrył najodleglejszy szybki rozbłysk radiowy, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. Rozbłysk ten, nazwany FRB 20220610A, został znaleziony w grupie łączących się galaktyk znajdujących się w odległości oszałamiających 8 miliardów lat świetlnych. Jest to nie tylko najdalszy zaobserwowany szybki rozbłysk radiowy, ale także jeden z najbardziej intensywnych energetycznie rozbłysków znanych dotychczas.

Korzystając z radioteleskopu ASKAP w Australii, astronomowie byli w stanie wskazać dokładną lokalizację rozbłysku, a następnie potwierdzić jego źródło za pomocą Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) należącego do ESO w Chile. Obserwacje wykazały, że rozbłysk pochodzi z galaktyki starszej i bardziej odległej niż jakiekolwiek inne odkryte do tej pory źródło szybkich rozbłysków radiowych i prawdopodobnie znajduje się w małej grupie łączących się galaktyk.

Jedną ze znaczących konsekwencji tego odkrycia jest potencjalne wykorzystanie szybkich rozbłysków radiowych do pomocy w znalezieniu nieuchwytnej „brakującej materii” we wszechświecie. Naukowcy szacują, że ponad połowa oczekiwanej normalnej materii nie jest obecnie uwzględniona. Uważa się, że materia ta występuje pomiędzy galaktykami, ale nie można jej bezpośrednio zaobserwować przy użyciu konwencjonalnych technik. Jednakże szybkie rozbłyski radiowe potrafią wykryć ten zjonizowany materiał, co pozwala naukowcom zmierzyć ilość materii występującej pomiędzy galaktykami.

Co więcej, odkrycie to wzmacnia cenną rolę szybkich rozbłysków radiowych w pogłębianiu naszej wiedzy o Wszechświecie. Badając te rozbłyski, naukowcy mogą uzyskać wgląd w strukturę wszechświata i zgłębić tajemnice jego powstawania i ewolucji.

Patrząc w przyszłość, nowe teleskopy, takie jak Square Kilometre Array Observatory (SKAO) i należący do ESO Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) obiecują przynieść jeszcze więcej odkryć związanych z szybkimi rozbłyskami radiowymi. Radioteleskopy SKAO zlokalizowane w Republice Południowej Afryki i Australii będą w stanie wykryć tysiące szybkich rozbłysków radiowych, w tym te zlokalizowane na niespotykanych dotąd odległościach. Dodatkowo ELT umożliwi naukowcom badanie galaktyk źródłowych szybkich rozbłysków radiowych, które znajdują się jeszcze dalej niż FRB 20220610A.

W miarę jak naukowcy w dalszym ciągu odkrywają tajemnice szybkich rozbłysków radiowych, te enigmatyczne zjawiska kosmiczne mogą potencjalnie zmienić nasze rozumienie wszechświata i jego ukrytych aspektów.

FAQ

Co to jest szybki impuls radiowy?

Szybkie rozbłyski radiowe to intensywne rozbłyski fal radiowych wykrywane głównie w przestrzeni pozagalaktycznej. Są znacznie silniejsze niż pulsary i trwają tylko przez krótki czas, od milisekund do kilku sekund.

Co powoduje szybkie rozbłyski radiowe?

Dokładne pochodzenie szybkich rozbłysków radiowych jest nadal nieznane. Możliwe źródła obejmują magnetary, łączące się czarne dziury i gwiazdy neutronowe.

Jakie znaczenie ma odkrycie najdalszego szybkiego błysku radiowego?

Odkrycie FRB 20220610A, najdalszego wykrytego jak dotąd szybkiego rozbłysku radiowego, dostarcza cennych informacji na temat energetycznej natury tych rozbłysków i ich występowania w łączących się galaktykach. Podkreśla także potencjał szybkich rozbłysków radiowych w pomaganiu naukowcom w odkrywaniu brakującej materii we wszechświecie i pogłębianiu wiedzy na temat jego struktury.

Jaką rolę odgrywają nowe teleskopy w badaniu szybkich rozbłysków radiowych?

Nadchodzące teleskopy, takie jak Square Kilometre Array Observatory i należący do ESO Ekstremalnie Wielki Teleskop, umożliwią naukowcom wykrywanie i badanie tysięcy szybkich rozbłysków radiowych, w tym tych zlokalizowanych w jeszcze większych odległościach. Teleskopy te dają nadzieję na odkrycie dalszych tajemnic związanych z szybkimi rozbłyskami radiowymi i ich powiązaniem z wszechświatem.