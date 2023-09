Badania wykazały, że ekstremalne upały mogą doprowadzić do wyginięcia ssaków za 250 milionów lat

Niedawne badania sugerują, że ekstremalne temperatury spowodowane połączeniem się kontynentów Ziemi w jeden superkontynent mogą doprowadzić do wyginięcia wszystkich ssaków, w tym człowieka, w ciągu 250 milionów lat. W badaniu wykorzystano superkomputerowe modele klimatyczne do przewidywania przyszłych skutków ruchów tektonicznych i zwiększonej emisji dwutlenku węgla (CO2) na planetę.

W miarę łączenia się kontynentów erupcje wulkanów uwalniają do atmosfery duże ilości CO2, powodując znaczne ocieplenie planety. Ten wzrost temperatury stworzyłby środowisko niezdatne do zamieszkania dla ssaków, ponieważ są one lepiej przystosowane do zimnego klimatu i mają trudności z radzeniem sobie z ekstremalnymi upałami. Przyszły superkontynent byłby w dużej mierze niegościnny, a jedynie 8–16% jego powierzchni nadawałoby się do zamieszkania.

Dr Alexander Farnsworth, główny autor badania z Uniwersytetu w Bristolu, wyjaśnił, że połączone skutki kontynentalności, gorętszego słońca i zwiększonego poziomu CO2 spowodują temperatury od 40 do 50 stopni Celsjusza, uniemożliwiające ssakom znalezienie pożywienia i źródła wody. Ludzie, podobnie jak inne gatunki, nie byliby w stanie ochłodzić swojego ciała potem, co ostatecznie doprowadziłoby do ich śmierci.

Badanie przewiduje, że do czasu uformowania się superkontynentu zwanego Pangea Ultima poziom CO2 może wzrosnąć z obecnych 400 części na milion (ppm) do ponad 600 ppm. Naukowcy podkreślają znaczenie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby zapobiec wcześniejszej realizacji tych przyszłych scenariuszy.

Współautorka badania, dr Eunice Lo, podkreśliła pilną potrzebę zajęcia się obecnym kryzysem klimatycznym, ponieważ ekstremalne upały już wpływają na zdrowie ludzkie. Aby złagodzić szkodliwe skutki rosnących temperatur, niezwykle istotne jest jak najszybsze osiągnięcie zerowej emisji netto.

Ponadto naukowcy sugerują, że rozważając możliwość zamieszkania na innych planetach, należy wziąć pod uwagę rozmieszczenie kontynentów. Planeta znajdująca się w nadającej się do zamieszkania strefie Układu Słonecznego może nadal nie nadawać się do zamieszkania, jeśli kontynenty są skoncentrowane w jednym superkontynencie.

Badanie to podkreśla potencjalne tragiczne konsekwencje zmian klimatycznych i podkreśla potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w celu złagodzenia ich skutków. Chociaż przewidywane ramy czasowe sięgają milionów lat w przyszłość, nie należy ignorować obecnego wpływu rosnących temperatur.

