Wiadomo, że gwiazdy popierają różne trendy dietetyczne, a jedną z najnowszych trendów, która zyskuje na popularności, jest dieta „jednego posiłku dziennie”, znana również jako OMAD. Wybitne postacie, takie jak Bruce Springsteen i Chris Martin z Coldplay, twierdzą, że OMAD pomaga im kontrolować wagę i zachować formę.

OMAD to ekstremalna wersja diety postnej, obejmująca post przerywany i jedzenie ograniczone w czasie. Kluczową różnicą jest to, że zamiast pościć w określone dni lub ograniczać jedzenie do określonego przedziału czasowego, wyznawcy OMAD spożywają wszystkie dzienne kalorie w jednym, dużym posiłku.

Ze względu na ograniczone badania nad samym OMADem, większość twierdzeń o jego skuteczności opiera się na niepotwierdzonych dowodach lub założeniach wyciągniętych z badań nad innymi formami postu. Chociaż niektóre dowody sugerują, że pewne formy okresowego postu i ograniczonego czasowo jedzenia mogą pomóc w kontrolowaniu masy ciała i poprawie wskaźników zdrowia metabolicznego, badania wciąż trwają.

Badanie na ludziach wykazało, że spożywanie jednego posiłku dziennie prowadzi do większej redukcji masy ciała i masy tłuszczowej. Jednakże skutkowało to również zmniejszeniem masy beztłuszczowej i gęstości kości, co mogło potencjalnie prowadzić do upośledzenia funkcji mięśni i zwiększonego ryzyka złamań kości, jeśli przestrzegane było przez dłuższy czas. Badania na zwierzętach dały sprzeczne wyniki, a niektóre wykazały przyrost masy ciała po spożyciu jednego dużego posiłku.

Aby lepiej zrozumieć skutki OMAD, konieczne są bardziej wszechstronne badania z udziałem większych grup uczestników i zróżnicowanych populacji. Naukowcy muszą także zbadać długoterminowy wpływ OMAD i rozważyć różne pory posiłków i składy odżywcze.

Chociaż dieta oparta na jednym posiłku dziennie może wydawać się atrakcyjna w kontrolowaniu wagi, zaspokojenie wszystkich wymagań żywieniowych, w tym energii, białka, błonnika oraz niezbędnych witamin i minerałów, tylko jednym posiłkiem może stanowić wyzwanie. Nieodpowiednie spożycie składników odżywczych może prowadzić do utraty mięśni, zaparć i złego stanu jelit. Szczególną uwagę należy zwrócić na spożywanie odpowiedniej ilości białka, warzyw, orzechów, nasion, owoców, produktów pełnoziarnistych i produktów mlecznych lub odpowiednich ich zamienników, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe.

Należy pamiętać, że OMAD nie jest zalecany dzieciom, osobom w ciąży, planującym zajście w ciążę, karmiącym piersią lub zagrożonym zaburzeniami odżywiania. Co więcej, należy wziąć pod uwagę zrównoważony charakter diety i potencjalne szkody w dłuższej perspektywie dla ogółu populacji, zwłaszcza że gwiazdy popierające te diety mają dostęp do dietetyków, wysokiej jakości diet i suplementów.

Podsumowując, choć dieta OMAD zyskała na popularności, brakuje dowodów naukowych dotyczących jej bezpieczeństwa i skuteczności. Przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek ekstremalnej diety zaleca się skonsultowanie się z pracownikiem służby zdrowia lub zarejestrowanym dietetykiem.

Źródła:

– Amanda Avery, wykładowca żywienia, Uniwersytet w Nottingham (Rozmowa)