Badanie roli pośredników w innowacjach w kształtowaniu przyszłości biologii inżynierskiej wykorzystującej sztuczną inteligencję

Naukowcy z Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) w AMBS przeprowadzili niedawno badanie zatytułowane „Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology”, w którym analizowano ważną rolę pośredników innowacji w zakresie oddziaływania na innowacyjne ekosystemy.

Badanie koncentruje się na powstającej dziedzinie biologii inżynierskiej wykorzystującej sztuczną inteligencję (AI-EB) i jej implikacjach w epoce cyfrowej. Ta fuzja technologii rodzi nie tylko pytania naukowe, ale także problemy etyczne, społeczne i ekonomiczne. Aby rozwiązać te złożone problemy, badacze nawiązali współpracę z różnymi zainteresowanymi stronami głęboko zaangażowanymi w dziedzinę innowacji AI-EB.

Podstawą tego badania jest zbadanie, w jaki sposób pośrednicy w innowacjach, kluczowi gracze w ekosystemie innowacji, uwzględniają cele społeczne i środowiskowe obok celów gospodarczych. Chociaż wytyczne dotyczące odpowiedzialnych innowacji zachęcają do osiągnięcia tej równowagi, ustalenia pokazują, że pośrednicy w innowacjach w dziedzinie biologii inżynierskiej zazwyczaj traktują priorytetowo tradycyjne metody zwiększania skali i komercjalizacji.

Oczekuje się, że badania będą miały istotny wpływ na rozwój pośredników innowacji i zarządzanie badaniami w obszarze AI-EB. Autorzy argumentują, że holistyczne podejście, które oprócz komercjalizacji uwzględnia zarówno społeczne, jak i środowiskowe konsekwencje AI-EB, ma kluczowe znaczenie dla pełnego wykorzystania potencjału tej powstającej technologii.

Badanie to rzuca światło na znaczenie pośredników w innowacjach w kształtowaniu przyszłości biologii inżynierskiej wykorzystującej sztuczną inteligencję. Podkreśla potrzebę sumiennego podejścia, które równoważy względy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, aby zmaksymalizować korzyści płynące z tej rewolucyjnej technologii.

Źródło: Claire Holland i in., Pośrednicy innowacji w zakresie konwergencji technologii cyfrowych, zrównoważonego rozwoju i zarządzania: studium przypadku biologii inżynieryjnej wykorzystującej sztuczną inteligencję, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Uniwersytet w Manchesterze)