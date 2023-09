Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba odkrywa cząsteczki węgla w podejrzanym świecie oceanicznym

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) dokonał ekscytującego odkrycia, znajdując dowody na istnienie cząsteczek węgla w atmosferze egzoplanety znanej jako K2-18 b. Ta egzoplaneta, położona 120 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego, jest uważana za potencjalny ocean lub świat „Hycean”, co czyni ją kuszącym celem dla astronomów poszukujących życia pozaziemskiego. Planeta ma promień od dwóch do trzech razy większy od promienia Ziemi i znajduje się w ekosferze swojej gwiazdy, gdzie może występować woda w stanie ciekłym.

Nowe odkrycia JWST ujawniły obecność dwutlenku węgla i metanu w atmosferze K2-18 b, co wskazuje na możliwość istnienia oceanu wodnego pod atmosferą bogatą w wodór. Brak amoniaku dodatkowo potwierdza hipotezę o istnieniu oceanu wodnego na planecie. Obserwacje te podkreślają znaczenie uwzględnienia różnorodnych środowisk mieszkalnych w poszukiwaniu życia poza naszym Układem Słonecznym.

K2-18 b należy do kategorii „pod-Neptunów”, czyli planet o rozmiarach pomiędzy Ziemią a Neptunem. Te wyjątkowe planety stanowią zagadkę dla astronomów, którzy wciąż debatują nad naturą ich atmosfer. Obserwacje K2-18 b prowadzone przez JWST mają na celu podniesienie zasłony otaczającej atmosfery i warunki środowiskowe zarówno światów podNeptuna, jak i Hyceanu.

Oprócz odkrycia cząsteczek węgla obserwacje JWST wskazały również na obecność siarczku dimetylu (DMS) w atmosferze K2-18b. Na Ziemi DMS jest wytwarzany głównie przez życie, w szczególności fitoplankton. Potwierdzenie obecności DMS w atmosferze K2-18 b może być kolejnym znaczącym krokiem w kierunku znalezienia oznak potencjalnego życia na egzoplanecie.

Jednakże ważne jest, aby zachować ostrożność w spekulacjach na temat obcego życia na K2-18 b. Choć obecność ciekłej wody i cząsteczek węgla to obiecujące znaki, nie gwarantują one istnienia życia ani zdolności planety do utrzymywania żywych organizmów. Rozmiar planety w połączeniu z potencjalnym wrzeniem jej oceanów może sprawić, że nie będzie się nadawała do zamieszkania.

Ocena składu atmosfer odległych egzoplanet, takich jak K2-18 b, jest trudnym zadaniem ze względu na słabość odbitego światła w porównaniu z jasnością gwiazdy macierzystej. Naukowcy pokonali tę przeszkodę, rejestrując tranzyt planety przez twarz swojej gwiazdy i analizując światło gwiazd przechodzące przez jej atmosferę. Pierwiastki i związki chemiczne obecne w atmosferze pozostawiają wyraźne „odciski palców” na świetle gwiazd, ujawniając ich skład.

Rozszerzony zakres długości fal i niespotykana czułość JWST pozwoliły na wykrycie tych cech widmowych podczas zaledwie dwóch tranzytów K2-18 b, zapewniając dokładność porównywalną z ośmioma obserwacjami prowadzonymi przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a przez kilka lat. To pokazuje siłę i możliwości JWST w rozszyfrowywaniu charakterystyki atmosfery egzoplanet.

Planowane są dalsze obserwacje K2-18 b przy użyciu instrumentu średniej podczerwieni (MIRI) JWST w celu potwierdzenia ustaleń i zebrania większej ilości informacji o warunkach środowiskowych planety. Celem zespołu odpowiedzialnego za te badania jest ostateczne wykrycie oznak życia na nadającej się do zamieszkania egzoplanecie, co zrewolucjonizuje nasze rozumienie istnienia poza Ziemią.

Źródło: The Astrophysical Journal Letters (akceptacja publikacji)