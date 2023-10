Ewolucyjny zbieg okoliczności: jak nietoperz Barbastelle stał się wyspecjalizowanym łowcą

By

Nowe badanie podważa długo utrzymywane przekonanie o ewolucyjnym wyścigu zbrojeń między nietoperzami a owadami. Biolog z Uniwersytetu Południowej Danii Lasse Jakobsen i jego zespół zastanawiają się, dlaczego niektóre nietoperze, takie jak nocek zwyczajny, podczas polowania na owady latające są znacznie cichsze niż inne. Zamiast postrzegać to jako adaptację do wyścigu zbrojeń, badacze proponują, że wyjątkowa strategia polowania brzana jest ewolucyjnym zbiegiem okoliczności, który pozwolił mu zostać wyspecjalizowanym myśliwym.

W badaniu Jakobsen i jego współpracownicy zaobserwowali, że większość bliskich krewnych brzanki to nietoperze kłosowe, które zjadają owady siedzące na powierzchniach, takich jak liście i gałęzie. Te nietoperze są znacznie cichsze niż nietoperze polujące, które łapią owady w powietrzu. Ta obserwacja doprowadziła badaczy do sugestii, że przodkiem brzanki był prawdopodobnie nietoperz pokłosowy, a jego zdolność do polowania na latające owady ewoluowała niezależnie od teorii wyścigu zbrojeń.

Według Jakobsena zmniejszona głośność połączeń barbastelle nie jest zamierzoną adaptacją. Zamiast tego jest to ograniczenie morfologiczne odziedziczone po przodkach nietoperzy kłosowych, którzy emitują dźwięk nosem, co skutkuje cichszym odgłosem. Barbastelle po prostu nie może wydawać głośniejszych dźwięków. Szczęśliwie to ograniczenie pozwoliło nietoperzowi zająć niszę, w której poluje na latające, nocne owady, które potrafią unikać innych nietoperzy, ale nie słyszą nawoływań brzanki o niskiej amplitudzie.

Badanie to podważa panujący pogląd, że strategia polowania brzanki jest reakcją na słuch owadów. Zamiast tego sugeruje, że brzanka wpadła do wyspecjalizowanej niszy ekologicznej ze względu na swoje ograniczenia morfologiczne, czerpiąc korzyści ze swojej wyjątkowo cichej techniki polowania.

Badania te rzucają nowe światło na procesy ewolucyjne wpływające na interakcje drapieżnik-ofiara. Podkreśla złożoność relacji ekologicznych i różnorodne ścieżki, którymi gatunki mogą podążać, aby wykorzystać nisze ekologiczne. Chociaż teoria wyścigu zbrojeń pozostaje aktualna w przypadku wielu interakcji drapieżnik-ofiara, przypadek nietoperza brzanki podkreśla rolę przypadku i zbiegu okoliczności w kształtowaniu różnorodności życia na Ziemi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Jaka jest hipoteza wyścigu zbrojeń między nietoperzami a owadami?

O: Hipoteza wyścigu zbrojeń sugeruje, że nietoperze i owady ewoluują w odpowiedzi na wzajemne strategie polowań i ucieczki, nieustannie próbując się przechytrzyć.

P: Dlaczego nietoperze barbastelle są cichsze niż inne nietoperze?

Odp.: Nietoperze Barbastelle są cichsze ze względu na ograniczenia morfologiczne odziedziczone po ich przodkach – nietoperzach kłosowatych. Emitują dźwięk przez nos, co powoduje mniejszą głośność połączeń.

P: Czy nietoperze barbastelle są wynikiem adaptacji do wyścigu zbrojeń?

O: Nowe badanie podważa pogląd, że strategia polowania brzanki jest odpowiedzią na wyścig zbrojeń z owadami. Zamiast tego proponuje, że niska głośność nietoperza jest ewolucyjnym zbiegiem okoliczności, który pozwolił mu zająć wyspecjalizowaną niszę ekologiczną.

P: Co to jest nietoperz pokłosowy?

Odp.: Nietoperze skłoniące to nietoperze, które zamiast polować w locie, łapią owady siedzące na powierzchniach takich jak liście i gałęzie.

P: W jaki sposób nietoperze brzanki polują na latające owady, jeśli są cichsze niż inne nietoperze?

Odp.: Nietoperze Barbastelle polują na latające owady, które nie słyszą ich nawoływań o niskiej amplitudzie. Owady te potrafią unikać innych nietoperzy, ale nie są w stanie wykryć unikalnej techniki polowania brzanki.