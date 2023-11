Mruczenie kotów może być czymś więcej niż tylko skurczami mięśni: odkrycie tajnego mechanizmu

By

Enigmatyczne mruczenie kotów od dawna wprawia badaczy kotów w zakłopotanie, ale przełomowe badanie sugeruje, że w tym kojącym dźwięku kryje się coś więcej, niż wcześniej sądzono. Wbrew powszechnie przyjętemu poglądowi, że mruczenie jest wynikiem dobrowolnych skurczów mięśni, nowy raport wprowadza przełomową teorię, która podważa to panujące przekonanie.

Według badań opublikowanych w czasopiśmie Current Biology mruczenie nie jest wyłącznie skutkiem skurczu mięśni, ale raczej wynikiem mioelastycznej aerodynamicznej teorii fonacji. Badanie pokazuje, że kluczem do wytwarzania przyjemnych wibracji w krtani są tkanki łącznej zwane poduszkami krtaniowymi, umiejscowione w fałdach głosowych kotów domowych.

Teoria ta zakłada, że ​​poduszki w fałdach głosowych reagują na przepływ powietrza wchodzącego i wychodzącego z płuc, inicjując samopodtrzymujące się oscylacje o niskiej częstotliwości bez potrzeby skurczów mięśni. Innymi słowy, wibracje powstają na skutek asymetrycznych sił działających na cykl krtaniowy podczas otwierania i zamykania strun głosowych.

Aby przetestować tę teorię, naukowcy przeprowadzili eksperymenty na ośmiu kocich krtaniach, każdą wyjętą od kota, który został humanitarnie uśpiony z powodu nieuleczalnej choroby. Krtani umieszczono w pionowych rurkach dostarczających ciepłe, wilgotne powietrze, symulujące takie same warunki jak oddychanie. Co ciekawe, badaczom udało się wydobyć wyraźną fonację o niskiej częstotliwości, charakterystyczną dla mruczenia, bez jakiejkolwiek stymulacji nerwowej.

Chociaż badanie nie wyklucza możliwości, że skurcze mięśni odgrywają rolę w mruczeniu, stwierdza, że ​​dynamika powietrza może być głównym czynnikiem wyzwalającym mechanizm wibracyjny. To rewolucyjne odkrycie podważa dotychczasowe zrozumienie tego, w jaki sposób koty wydają pocieszające mruczenie.

FAQ:

Q: Dlaczego koty mruczą?

A: Zaobserwowano, że koty mruczą w różnych sytuacjach, na przykład gdy są zadowolone, zestresowane, a nawet zranione. Chociaż dokładne przyczyny mruczenia pozostają tajemnicze, badacze sugerują, że kocięta mruczą, aby zasygnalizować swoją obecność matce, mruczenie może pomóc w gojeniu się ran i uważa się, że uwalnia serotoninę, podobnie jak ludzki uśmiech.

Wyniki artykułu wywołały pewne kontrowersje wśród inżynierów biomechaników, którzy twierdzą, że w badaniu pominięto złożone układy żywego kota. Porównują to do analizy hałasu wytwarzanego przez odłączony ustnik instrumentu dętego, oderwanego od jego muzycznego kontekstu. Niemniej jednak badania te otwierają nowe drzwi do zrozumienia urzekającego świata kocich wokalizacji i odkrywania sekretów ujmującego mruczenia kotów.