Czy ludzie przewyższają roboty w wyzwaniach związanych z pracą zespołową? Nowe badanie pokazuje znaczenie współpracy

Przełomowe badanie przeprowadzone przez dr. studenci z Uniwersytetu w Newcastle rzucili światło na dynamikę między ludźmi i robotami w zadaniach zespołowych. Badanie skupiało się na porównaniu wyników drużyn składających się zarówno z graczy, jak i graczy AI, z drużynami składającymi się wyłącznie z ludzi. Badanie to miało na celu ocenę możliwości pracy zespołowej ludzi i robotów w komputerowym wyzwaniu podobnym do popularnej gry zręcznościowej Pong.

Wyniki badania wykazały, że zespoły ludzkie radzą sobie lepiej niż zespoły z graczem-robotem. Zaobserwowano, że gracze będący ludźmi wykazali się doskonałą intuicją, która umożliwiała im zrozumienie działań partnera i wprowadzenie zmian w celu poprawy wydajności zespołu. Z drugiej strony zespołom składającym się z robota wydawało się, że brakuje tej przewagi konkurencyjnej, co podkreśla znaczenie ludzkiej intuicji i zdolności adaptacyjnych w warunkach współpracy.

Szczególnie intrygujące jest to, że w badaniu sprawdzano również, czy zespoły radzą sobie lepiej, współpracując lub rywalizując ze sobą. Co zaskakujące, okazało się, że zespoły grające zespołowo osiągały lepsze wyniki niż drużyny zaangażowane w rozgrywkę rywalizacyjną. Odkrycie to podważa powszechnie panujące przekonanie, że konkurencja poprawia wydajność i podkreśla znaczące korzyści płynące ze współpracy i synergii w osiąganiu pomyślnych wyników zespołu.

Badania prowadzone przez dr hab. studenci Laiton Hedley i Murray Bennett z Newcastle Cognition Lab w Szkole Nauk Psychologicznych na Uniwersytecie w Newcastle wnoszą wkład w dziedzinę psychologii poznawczej. Koncentrując się na zrozumieniu funkcjonowania ludzkiego mózgu, psychologia poznawcza bada procesy takie jak myślenie, zapamiętywanie i uczenie się.

To przełomowe badanie, opublikowane w czasopiśmie Topics in Cognitive Science, dostarcza cennych informacji na temat umiejętności pracy zespołowej ludzi i robotów. Podkreślając znaczenie współpracy nad konkurencją, badanie zachęca do poszukiwania nowych podejść w celu poprawy wydajności zespołu i optymalizacji interakcji człowiek-sztuczna inteligencja.

Źródło:

Murray S. Bennett i in., Human Performance in Competitive and Collaborative Human-Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

