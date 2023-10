Badanie Księżyca za pomocą ręcznej uniwersalnej kamery księżycowej (HULC)

Na horyzoncie pojawia się nowa era eksploracji Księżyca, gdy astronauci przygotowują się do przyszłych misji Artemis na Księżyc. Jednym z najbardziej znaczących udoskonaleń w zestawie narzędzi jest ręczna uniwersalna kamera księżycowa (HULC). Ta najnowocześniejsza kamera stanowi znaczące ulepszenie zmodyfikowanych kamer Hasselblad 500EL, których używali astronauci podczas misji Apollo.

Aby zapewnić gotowość HULC do eksploracji Księżyca, przeprowadzono rygorystyczne testy na Lanzarote w Hiszpanii, regionie o krajobrazach bardzo przypominających te znalezione na Księżycu. Naukowcy specjalnie przeszkoleni do eksploracji Księżyca zabierali aparat na geologiczne wyprawy terenowe, katalogując swoje odkrycia w Elektronicznej księdze terenowej. Instruktorzy mogli śledzić swoje postępy w czasie rzeczywistym za pomocą strumieni głosowych i wideo.

HULC jest wyposażony w gotowe części aparatu, które zapewniają zwiększoną czułość na światło i najnowocześniejsze obiektywy. Podczas gdy na Księżycu widoczne są ostre cienie i jasne obszary na wzniesieniach, zwłaszcza wokół bieguna południowego, konstrukcja HULC uwzględnia te ekstremalne warunki oświetleniowe. Brak atmosfery regulującej temperaturę powoduje drastyczne wahania w środowisku księżycowym, w którym temperatura w ciągu dnia wzrasta do 120°C, a w nocy spada do -200°C. Kamery HULC zostały zbudowane tak, aby wytrzymać te ekstremalne temperatury, i są wyposażone w dodatkowy koc ochronny zapewniający ochronę termiczną i przeciwpyłową.

Aby odtworzyć przewidywane warunki, z jakimi borykają się fotografowie Księżyca, kandydaci na astronautów przetestowali kamerę HULC w biały dzień i wewnątrz jaskiń wulkanicznych, symulując księżycowe noce. Aparat musiał być łatwy w obsłudze w grubych rękawicach ochronnych, co zaowocowało konfiguracją przyjaznych dla użytkownika przycisków. Kierownik NASA pracujący nad kamerą HULC, Jeremy Myers, podkreślił znaczenie intuicyjności, stwierdzając, że „aparat powinien być łatwy w obsłudze”, ponieważ jest to tylko jedno z wielu narzędzi, którymi astronauci będą posługiwać się na Księżycu.

Oprócz rejestrowania szczegółów skał z bliska i szerokokątnych ujęć księżycowego krajobrazu, inżynierowie starają się stworzyć aparat, który wytrzyma niebezpieczny pył księżycowy. Pył ten, składający się z drobnych cząstek ściernych, stwarza zagrożenie zarówno dla personelu, jak i sprzętu. Projekt HULC będzie nadal ewoluować, a nadchodząca wersja ma zostać przetestowana na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

FAQ

Co to jest kamera HULC?

Ręczna uniwersalna kamera księżycowa (HULC) to najnowocześniejsza kamera przeznaczona dla astronautów biorących udział w przyszłych misjach Artemidy na Księżyc. Jest to znaczące ulepszenie w porównaniu z kamerami używanymi podczas misji Apollo.

Co wyróżnia kamerę HULC?

Kamera HULC zawiera gotowe części o zwiększonej czułości na światło i zaawansowane obiektywy. Został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ekstremalne wahania temperatury i trudne warunki oświetleniowe panujące w środowiskach księżycowych.

Jak testowano kamerę HULC?

Kamera HULC przeszła rygorystyczne testy na Lanzarote w Hiszpanii, której krajobrazy przypominają środowisko księżycowe. Naukowcy przeszkoleni w zakresie eksploracji Księżyca używali aparatu podczas geologicznych wypraw terenowych i skatalogowali swoje odkrycia w Elektronicznej księdze terenowej.

Jakim wyzwaniom stawia czoła kamera HULC?

Kamera HULC radzi sobie z wyzwaniami związanymi z ekstremalnymi wahaniami temperatury i pyłem księżycowym. Jest przeznaczony do pracy w temperaturach sięgających 120°C w dzień i -200°C w nocy, zapewniając jednocześnie dodatkową ochronę przed kurzem.

Jakie są plany na przyszłość wobec kamery HULC?

Inżynierowie będą w dalszym ciągu udoskonalać konstrukcję kamery HULC, a wersja planowana jest do testów na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ostatecznym celem jest zapewnienie astronautom łatwego w obsłudze i niezawodnego narzędzia do eksploracji Księżyca.