Integracja europejskiego modułu serwisowego dla misji Artemis II: kluczowy krok w kierunku eksploracji Księżyca

Nadchodząca misja Artemis II, zaplanowana na listopad 2024 r., nabiera tempa, ponieważ inżynierowie z Kennedy Space Center na Florydzie pilnie pracują nad przygotowaniem europejskiego modułu serwisowego (ESM2) do integracji z modułem załogowym Oriona. ESM2 odegra kluczową rolę w dostarczaniu niezbędnych zasobów, takich jak prąd, woda i symulowana atmosfera, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo czterem astronautom podczas ich podróży w obie strony na Księżyc.

Aby ułatwić proces integracji, ESM2 został początkowo podłączony do adaptera modułu załogi, tworząc moduł serwisowy Orion (OSM). Ten krytyczny krok umożliwił inżynierom dokładne przetestowanie zintegrowanego modułu, który obejmuje rury, przewody, akumulatory i elektronikę. Na tym etapie przeprowadzono dwa kluczowe testy, aby zapewnić niezawodność i trwałość OSM.

Jeden z tych testów, zwany testem cyklu termicznego, oceniał zdolność OSM do wytrzymywania ekstremalnych zmian temperatury, jakie napotka podczas misji. Tymczasem test akustyczny pola bezpośredniego (DFAT) skupiał się na ocenie zdolności OSM do wytrzymania intensywnych wibracji występujących podczas wznoszenia się rakiety w przestrzeń kosmiczną.

Po tych testach OSM został pomyślnie podłączony do modułu załogi Orion, tworząc kompletny pojazd Orion na potrzeby misji Artemis II. Połączenie odbywa się poprzez sześć punktów wokół osłony termicznej kapsuły załogi, zapewniając astronautom bezpieczeństwo podczas ponownego wejścia w atmosferę ziemską. Zamiast przechodzić przez osłonę termiczną, rury i przewody są prowadzone wokół niej.

Po połączeniu modułów załogi i serwisu w jeden, kolejnym kluczowym krokiem jest włączenie zasilania pojazdu Orion i dokładne sprawdzenie, czy wszystkie systemy działają harmonijnie. Ta faza umożliwia zespołom europejskim i amerykańskim sprawdzenie bezproblemowej komunikacji między różnymi komponentami.

W miarę kontynuowania przygotowań do misji Artemis II uwaga wkrótce skupi się na montażu skrzydeł słonecznych w pojeździe Orion, co zakończy jego montaż. Następnie zbiorniki paliwa zostaną napełnione paliwem, a rakieta Artemis II zostanie ułożona w stos, a Orion zostanie podłączony do systemu przerwania startu, co stanowi istotne zabezpieczenie astronautów na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń podczas startu.

Integracja europejskiego modułu serwisowego stanowi znaczący kamień milowy w programie Artemis, przybliżając ludzkość o jeden krok bliżej do eksploracji Księżyca i torując drogę dla przyszłych misji kosmicznych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Co to jest europejski moduł serwisowy (ESM2)?

Europejski moduł serwisowy (ESM2) to element pojazdu Orion zaprojektowany w celu zapewnienia astronautom podczas misji kosmicznych niezbędnych zasobów, takich jak energia elektryczna, woda i symulowana atmosfera.

2. Jakie są główne testy przeprowadzane podczas procesu integracji?

Podczas procesu integracji przeprowadzane są dwa kluczowe testy: test cyklu termicznego i test bezpośredniego pola akustycznego (DFAT). Test cyklu termicznego zapewnia odporność modułu na ekstremalne wahania temperatury, podczas gdy DFAT ocenia jego odporność na wibracje podczas wznoszenia się rakiety.

3. Jak połączone są moduły załogi i serwisowe?

Moduły załogi i serwisowe są połączone sześcioma punktami wokół osłony termicznej kapsuły załogi. Rury i przewody są poprowadzone wokół osłony termicznej, aby zapewnić astronautom bezpieczeństwo podczas ponownego wejścia w atmosferę ziemską.

4. Jaki jest cel systemu przerywania uruchamiania?

System przerywania startu to kluczowa funkcja bezpieczeństwa połączona z pojazdem Orion. Zapewnia bezpieczeństwo astronautom w przypadku eksplozji lub odchylenia się od zaplanowanej trajektorii podczas startu.

5. Jakie jest znaczenie misji Artemis II?

Misja Artemis II jest kamieniem milowym w programie Artemis, którego celem jest wysłanie astronautów w podróż w obie strony na Księżyc. Służy jako odskocznia dla przyszłych misji eksploracji głębokiego kosmosu.