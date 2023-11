Podróż CubeSatów: nowatorska metoda przetestowana pod kątem lądowania na asteroidzie

Za rok Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ma wystrzelić misję Hera, która będzie drugą załogową sondą kosmiczną badającą asteroidę Didymos. Podczas gdy misja DART NASA uderzyła wcześniej w księżyc Dimorphos na Didymos, Hera zamierza zbadać pozostawiony krater uderzeniowy i rzucić światło na ochronę planet przed asteroidami.

W ramach programu Planetary Defense ESA główną misją Hery jest badanie wpływu misji DART na Dimorphos i Didymos, pomagając naukowcom dowiedzieć się więcej na temat udaremniania potencjalnych zagrożeń dla Ziemi ze strony asteroid. Dodatkowo Hera służy jako misja demonstracyjna technologii, wprowadzając unikalną metodę lądowania znaną jako Robust Ballistic Landings.

Lądowanie na wirującej asteroidzie przy minimalnej grawitacji stwarza kilka wyzwań. CubeSaty, Milani i Juventus, ważące około 12 kg każdy, będą towarzyszyć Herie i wykorzystają swoje instrumenty do usprawnienia badań podwójnej asteroidy. Instrumenty te obejmują spektrometr, termograwimetr do wykrywania substancji lotnych i substancji organicznych, radar do badania wewnętrznej struktury Dimorphos oraz grawimetr. Kamery i sprzęt radiowy będą również pomocne w procesie egzaminacyjnym, który ma potrwać około sześciu miesięcy.

Po zakończeniu misji Milani i Juventus mają podjąć próbę lądowania na Dimorphos. Niedawny artykuł głównego autora Iosto Fodde z Uniwersytetu w Glasgow zatytułowany „Design and Analysis of Robust Ballistic Landings on the Secondary of a Binary Asteroid” przedstawia nowatorską metodę skutecznego lądowania CubeSatów.

Solidne lądowanie balistyczne odnosi się do techniki opadania bez napędu. Stosując nieinwazyjną technikę interpolacji Czebyszewa (NCI), CubeSaty obliczają tempo wzrostu możliwych stanów w czasie. Pomaga to ograniczyć prędkość i kąt uderzenia, optymalizując trajektorię lądowania. Rezultatem jest 20% wzrost skuteczności lądowań i znaczne zmniejszenie śladu lądowania w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Chociaż złożone i kosztowne misje, takie jak należąca do NASA OSIRIS-REx, uwypukliły znaczenie powrotu próbek asteroid na Ziemię, autorzy artykułu podkreślają, że podstawowe lądowania statków kosmicznych na asteroidach dostarczają cennych danych naukowych. Lądowania te zapewniają wgląd w wewnętrzną strukturę i właściwości materiałowe asteroid, umożliwiając jednocześnie pomiary na miejscu.

W związku ze zbliżającą się misją Hera i przełomową próbą lądowania CubeSatów naukowcy i inżynierowie są podekscytowani potencjalnymi postępami w eksploracji asteroid. Lepszy wskaźnik powodzenia lądowań oferowany przez metodę Robust Ballistic Landing otwiera drzwi dla przyszłych misji i poprawia naszą wiedzę na temat tych kosmicznych obiektów.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki jest cel misji Hera?

Misja Hera ma na celu zbadanie wpływu misji DART NASA na asteroidę Didymos i jej księżyc Dimorphos w ramach programu Obrony Planetarnej ESA.

2. Na czym polega technika solidnego lądowania balistycznego?

Robust Ballistic Landing oznacza metodę opadania bez napędu, w ramach której CubeSaty obliczają prędkości i kąty uderzenia przy użyciu nieinwazyjnej techniki interpolacji Czebyszewa (NCI) w celu optymalizacji trajektorii lądowania.

3. W jaki sposób Milani i Juventus wniosą wkład w misję Hera?

Milani i Juventus, CubeSaty towarzyszące Herze, wykorzystają różne instrumenty w celu usprawnienia badań podwójnej asteroidy, w tym spektrometr, termograwimetr, radar, grawimetr, kamery i sprzęt radiowy.

4. Jakie są potencjalne korzyści z lądowań na powierzchni planetoid?

Lądowania na powierzchni asteroid dostarczają cennych danych naukowych dotyczących wewnętrznej struktury i właściwości materiałowych asteroid. Dodatkowo pomiary in-situ mogą dostarczyć dalszych informacji na temat tych kosmicznych obiektów.

5. Jakie ulepszenia oferuje metoda Robust Ballistic Landing?

W porównaniu z metodami konwencjonalnymi, technika Robust Ballistic Landing znacznie zwiększa skuteczność lądowania o 20% i zmniejsza ślad CubeSata podczas lądowania.