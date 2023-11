Kamera księżycowa nowej generacji: udoskonalanie fotografii Księżyca na potrzeby przyszłych misji

By

Europejscy astronauci i naukowcy rewolucjonizują fotografię Księżyca, współpracując z zespołem ds. zdjęć Artemis należącym do NASA. Ich wspólnym celem jest opracowanie najbardziej zaawansowanego aparatu do wykonywania wspaniałych zdjęć powierzchni Księżyca podczas nadchodzących misji księżycowych.

Aby to osiągnąć, NASA i ESA wprowadziły ręczną uniwersalną kamerę księżycową (HULC) w ramach programu szkoleniowego PANGEA. Zaprojektowany, aby przygotować astronautów do pracy w charakterze naukowców terenowych, PANGEA umożliwia im testowanie wydajności aparatu w księżycowych krajobrazach na Lanzarote w Hiszpanii.

Innowacyjna kamera księżycowa jest zbudowana z dostępnych na rynku kamer, które charakteryzują się wyjątkową światłoczułością i najnowocześniejszymi obiektywami. Chociaż kamery stosowane w HULC są modyfikowane tak, aby wytrzymywały ekstremalne warunki panujące na Księżycu – w tym temperatury w zakresie od minus 200 do 120 stopni Celsjusza – szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie astronautom prostoty. Szczególnie podczas obsługi aparatu w rękawiczkach i w nieporęcznym skafandrze kosmicznym dodano ergonomiczne przyciski gwarantujące łatwość obsługi.

Podczas rygorystycznego szkolenia inżynierowie przeprowadzają eksperymenty symulujące warunki księżycowe. Eksperymenty te odbywają się w środowiskach przypominających surowe krajobrazy Księżyca, włączając zarówno biały dzień, jak i ciemne jaskinie wulkaniczne. Podstawowym celem tych testów jest wybór najodpowiedniejszych obiektywów i ustawień, które umożliwią optymalizację rozdzielczości, głębi ostrości i ekspozycji w celu uzyskania najlepszych wyników naukowych.

Nadchodząca misja Artemis III ma wylądować w pobliżu południowego bieguna Księżyca, dokładnie tam, gdzie zespół ma nadzieję odkryć dowody na obecność lodu wodnego w stale zacienionych kraterach. Powodzenie tej misji w dużej mierze zależy od zdolności aparatu do działania w trudnych warunkach, takich jak praca przy słabym oświetleniu i rejestrowanie obrazów o ostrym kontraście.

W przeciwieństwie do poprzednich kamer księżycowych, HULC będzie pierwszą kamerą bezlusterkową zaprojektowaną specjalnie do użytku ręcznego w przestrzeni kosmicznej. W rezultacie zapewni wyjątkową jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia, rejestrując różne niuanse kontrastowego otoczenia Księżyca. Kamera nie tylko zrobi wspaniałe zdjęcia, ale także nagra filmy, aby zapewnić zespołom naziemnym świadomość sytuacyjną w czasie rzeczywistym i udokumentować eksplorację naszego najbliższego kosmicznego sąsiada.

NASA i ESA w dalszym ciągu udoskonalają prototyp kamery księżycowej i prowadzą dalsze testy. Jedna wersja kamery zostanie prawdopodobnie wysłana na Międzynarodową Stację Kosmiczną w celu dalszych eksperymentów na orbicie. W miarę wprowadzania modyfikacji i ulepszeń na podstawie testów w różnych warunkach interfejs i obudowa aparatu ewoluują.

Jeremy Myers, kierownik NASA ds. kamery HULC, wyraził swój optymizm co do opracowania najlepszego narzędzia do fotografowania Księżyca. Wierzy, że wspólne wysiłki naukowców i inżynierów zaowocują stworzeniem aparatu, który dla dobra ludzkości rejestruje zapierające dech w piersiach zdjęcia Księżyca. Oczekuje się, że ten niezwykły aparat będzie używany przez załogi z różnych krajów przez wiele lat, w miarę jak ludzkość będzie nadal badać i odkrywać tajemnice Księżyca.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Jaki jest cel ręcznej uniwersalnej kamery księżycowej (HULC)?

HULC jest opracowywany w celu rejestrowania wysokiej jakości zdjęć i filmów powierzchni Księżyca podczas przyszłych misji załogowych. Jego głównym celem jest usprawnienie badań naukowych i pomoc astronautom w dokumentowaniu ich odkryć.

2. Czym HULC różni się od poprzednich kamer księżycowych?

W przeciwieństwie do poprzednich kamer księżycowych, HULC jest pierwszą kamerą bezlusterkową zaprojektowaną do użytku ręcznego w przestrzeni kosmicznej. Oferuje wyjątkową jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia, idealną do wymagającego i kontrastowego środowiska Księżyca.

3. Jakie czynniki utrudniają obsługę aparatu na Księżycu?

Obsługa aparatu na Księżycu wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak konieczność używania rękawiczek i wyjątkowo słaby poziom oświetlenia. Dodatkowo kamera musi poradzić sobie ze znacznym kontrastem pomiędzy jasnymi i ciemnymi źródłami na powierzchni Księżyca.

4. Czy HULC będzie używany wyłącznie przez NASA?

Nie, kamera przeznaczona jest dla załóg z różnych krajów, które w przyszłości będą brały udział w misjach księżycowych. Dzięki wspólnym wysiłkom NASA i ESA konstrukcja kamery spełnia potrzeby wielu agencji kosmicznych.

5. W jaki sposób kamera przyczyni się do misji Artemis III?

Kamera odegra kluczową rolę w misji Artemis III, zapewniając szczegółowe zdjęcia i filmy z powierzchni Księżyca. Pomoże to astronautom w poszukiwaniu dowodów na obecność lodu wodnego w pobliżu bieguna południowego Księżyca i ułatwi dokumentowanie ich eksploracji.