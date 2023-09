Całkowite zaćmienie roku 2024: spektakularne wydarzenie astronomiczne w Erie w Pensylwanii

Całkowite zaćmienie w 2024 r. to niezwykłe zjawisko astronomiczne, które zachwyci cały region i zapewni niepowtarzalne przeżycie. Podczas gdy w rejonie Pittsburgha nastąpi częściowe zaćmienie słońca, ci, którzy chcą zanurzyć się w całkowitej ciemności, będą chcieli wyruszyć na północ autostradą I-79 do Erie w Pensylwanii. Jako jedyne duże miasto w Pensylwanii na drodze do totalności, Erie przygotowuje się na masowy napływ gości, liczący od 65,000 250,000 do XNUMX XNUMX osób.

Aby sprostać rosnącemu napływowi turystów, różne miejsca noclegowe w Erie, takie jak hotele, pensjonaty i pola kempingowe, są już wyprzedane. Miasto wykorzystuje weekend zaćmień, organizując szereg wydarzeń. Muzeum Morskie Erie, kraj winiarski nad jeziorem Erie i tor wyścigowy Lake Erie Speedway planują atrakcje, aby uczcić to niebiańskie wydarzenie.

Chris Temple, przedstawiciel VisitErie.com, podkreśla, że ​​imprezy na parkingach i spotkania na dachach oferują niezrównane możliwości bycia świadkiem przejścia z dnia w noc. Temple podkreśla znaczenie planowania z wyprzedzeniem i zaleca dokonywanie ustaleń z dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić rodzinom bezproblemową obsługę.

Podczas zaćmienia, które nastąpi w poniedziałek 8 kwietnia 2023 roku, całkowita ciemność będzie trwała trzy minuty i 40 sekund. Aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, wzdłuż I-79 i I-90 zostaną umieszczone znaki ostrzegające o nagłym zapadnięciu ciemności i łagodzące ryzyko potencjalnych wypadków.

Erie stworzyła dedykowaną stronę internetową, zawierającą kompleksowe informacje i zasoby dla osób zainteresowanych zaćmieniem, w tym opcje zakwaterowania. To niebiańskie wydarzenie daje ludziom rzadką szansę obserwacji gwiazd i podziwiania cudów wszechświata.

Źródło: KDKA Bez adresu URL