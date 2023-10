SpaceX planuje wystrzelić 144 rakiety w 2024 r., aby rozszerzyć usługę Starlink

By

SpaceX, firma lotnicza założona przez Elona Muska, wyznaczyła ambitne cele na rok 2024. Według przedstawiciela firmy SpaceX planuje wystrzelić w przyszłym roku łącznie 144 rakiety, przewyższając rekordowe wystrzelenia w 2023 r. Ten wzrost częstotliwości startów napędzany jest rozwojem satelitarnego serwisu internetowego Starlink firmy SpaceX.

Liczba startów SpaceX stale rośnie wraz z rozwojem Starlink. W 2021 r. odbyło się tylko 31 misji, ale liczba ta niemal się podwoiła do 61 w 2022 r. Wraz z wprowadzeniem usługi Starlink Direct to Cell we współpracy z T-Mobile, SpaceX zamierza w przyszłym roku jeszcze bardziej zwiększyć swoją zdolność wystrzeliwania.

Direct to Cell, znana również jako „wieża telefonii komórkowej w kosmosie”, będzie świadczyć usługi mobilne za pośrednictwem satelitów Starlink. Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych będzie dostępna w 2024 r., a rozmowy telefoniczne i przeglądanie stron internetowych będą dostępne w 2025 r. Usługa ta będzie szczególnie korzystna na obszarach pozbawionych zasięgu sieci komórkowej, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.

Aby osiągnąć swój cel, jakim jest 144 starty w 2024 r., SpaceX wdrożyła automatyzację całego procesu. Firma kładzie nacisk na niezawodność, aby uniknąć opóźnień spowodowanych usterkami. Tak duża częstotliwość wystrzeliwania będzie wymagała wystrzeliwania co 2.5 dnia w porównaniu z obecnym tempem jednego wystrzeliwania co 3.5 dnia.

Od maja 2019 r. SpaceX umieściło na orbicie ponad 4,000 satelitów Starlink. W zeszłym miesiącu firma ogłosiła, że ​​przekroczyła 2 miliony klientów korzystających z jej usług internetowych. Starlink jest dostępny w ponad 60 krajach i łączy klientów na całym świecie za pomocą szybkiego Internetu.

Podczas gdy SpaceX wyprzedza swoich konkurentów, inne firmy, takie jak Amazon ze swoim projektem Kuiper, również wkraczają w branżę kosmicznych usług internetowych. Amazon Jeffa Bezosa wystrzelił niedawno dwa pierwsze prototypowe satelity na potrzeby Projektu Kuiper, którego celem jest zapewnienie szybkiej łączności internetowej w odległych obszarach, podobnie jak w przypadku Starlink.

