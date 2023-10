Nowe stany elektronów w stopionych solach mogą mieć wpływ na wydajność reaktorów zasilanych solą

Naukowcy odkryli, że elektrony mogą tworzyć trzy różne stany podczas interakcji ze stopionymi solami, co może mieć wpływ na działanie reaktorów zasilanych solą. Naukowcy z Oak Ridge National Laboratory i Uniwersytetu Iowa przeprowadzili symulację wprowadzenia nadmiaru elektronu do stopionej soli chlorku cynku i zaobserwowali trzy możliwe scenariusze. W jednym scenariuszu elektron staje się częścią rodnika molekularnego z dwoma jonami cynku. W innym elektron lokalizuje się na pojedynczym jonie cynku. W trzecim scenariuszu elektron jest rozproszony w sposób rozproszony na wielu jonach soli.

W przyszłych elektrowniach jądrowych rozważa się reaktory na stopioną sól, a zrozumienie wpływu promieniowania na zachowanie stopionych soli ma kluczowe znaczenie. Badanie to rzuca światło na interakcje między elektronami i solami pod wpływem wysokiego promieniowania. Naukowcy odkryli, że elektron może ułatwiać tworzenie różnych form, w tym dimerów i monomerów cynku, lub ulegać delokalizacji. Te wstępne odkrycia rodzą pytania o to, jakie inne gatunki mogą tworzyć się w dłuższym czasie i jak mogą reagować z elektronami i solami.

Badania te są częścią Centrum badawczego Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) DOE i zostały opublikowane w czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry B. Zespół pracuje nad eksperymentalną identyfikacją innych form reaktywności. Badanie dostarcza cennych informacji na temat interakcji elektronów ze stopionymi solami, ale pozostaje jeszcze wiele do zbadania. Przyszłe badania będą dotyczyły innych układów soli i wpływu promieniowania na stopione sole.

Źródło: Laboratorium Narodowe Oak Ridge