Naukowcy opracowują wytrzymalszą ceramikę o zwiększonej odporności na pękanie

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego dokonali przełomu w rozwoju ceramiki, tworząc materiały, które są twardsze i bardziej odporne na pękanie. Wykorzystując kombinację atomów metali z większą liczbą elektronów walencyjnych w ich zewnętrznej powłoce, naukowcy znaleźli sposób na zwiększenie zdolności ceramiki do radzenia sobie z większymi poziomami siły i naprężenia.

Ceramika znana jest ze swoich wyjątkowych właściwości, takich jak odporność na wysokie temperatury, odporność na korozję i zużycie oraz utrzymanie lekkiego profilu. Te cechy sprawiają, że ceramika nadaje się do różnych zastosowań, w tym do elementów lotniczych i powłok ochronnych. Jednak ich kruchość zawsze była główną wadą, ponieważ są podatne na pękanie pod wpływem naprężeń.

Naukowcy skupili swoje badania na klasie ceramiki zwanej węglikami o wysokiej entropii, która ma nieuporządkowane struktury atomowe składające się z atomów węgla związanych z wieloma pierwiastkami metali z czwartej, piątej i szóstej kolumny układu okresowego. Odkryto, że metale z piątej i szóstej kolumny, takie jak tytan, niob i wolfram, odgrywały kluczową rolę w zwiększaniu wytrzymałości ceramiki ze względu na większą liczbę elektronów walencyjnych.

Elektrony walencyjne to elektrony znajdujące się w najbardziej zewnętrznej powłoce atomu, które biorą udział w wiązaniu z innymi atomami. Wykorzystując metale o większej liczbie elektronów walencyjnych, badaczom udało się poprawić odporność ceramiki na pękanie pod obciążeniem mechanicznym i naprężeniami. Ceramika wykazywała bardziej plastyczne zachowanie, podobne do metali, co oznacza, że ​​przed pęknięciem mogła ulec większym odkształceniom.

Dzięki symulacjom obliczeniowym oraz eksperymentalnej produkcji i testom zespół zidentyfikował dwa węgliki o wysokiej entropii, które wykazały wyjątkową odporność na pękanie. Materiały te były w stanie odkształcać się lub rozciągać pod wpływem obciążenia mechanicznego lub naprężenia, zamiast wykazywać typową kruchość ceramiki. Wiązania w materiałach zreorganizowały się, aby wypełnić otwory wielkości atomów, które powstały w wyniku przebicia lub rozerwania materiałów, co zapobiega tworzeniu się pęknięć.

Wyzwaniem jest obecnie zwiększenie skali produkcji tej wytrzymałej ceramiki do zastosowań komercyjnych. Ten przełom może zrewolucjonizować różne gałęzie przemysłu, które opierają się na wysokowydajnych materiałach ceramicznych, od przemysłu lotniczego po biomedyczny. Zwiększona wytrzymałość ceramiki otwiera również drzwi do ekstremalnych zastosowań, takich jak krawędzie natarcia pojazdów hipersonicznych, gdzie mogą chronić najważniejsze komponenty i umożliwiać pojazdom lepszą odporność na loty naddźwiękowe.

Prace te były wspierane przez Szwedzką Radę ds. Badań Naukowych, Centrum Kompetencji Funkcjonalnych Materiałów Nanoskali, Fundację Olle Engkvista, Wydział Centrum Badań Materiałowych NanoEngineering na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, Narodowy program stypendialny dla absolwentów nauk o obronie i inżynierii, Fundację ARCS i Grupę Oerlikon.

