Nowa metoda opracowana do kontrolowania przepływu elektronów w materiałach kwantowych

Naukowcy z Penn State opracowali elektryczną metodę kontrolowania kierunku przepływu elektronów w materiałach kwantowych, co może potencjalnie prowadzić do postępu w urządzeniach elektronicznych i komputerach kwantowych. Metodę zademonstrowano w materiałach wykazujących kwantowo anomalny efekt Halla (QAH), podczas którego przepływ elektronów wzdłuż krawędzi materiału nie powoduje utraty energii. Efekt ten występuje w materiałach zwanych izolatorami QAH, które są izolatorami topologicznymi, które przewodzą prąd tylko na swoich krawędziach. Naukowcy odkryli, że przyłożenie impulsu prądu do izolatora QAH może zmienić kierunek przepływu elektronów. Ta zdolność do kontrolowania przepływu elektronów ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji przesyłania i przechowywania informacji w technologiach kwantowych.

Poprzednia metoda zmiany kierunku przepływu elektronów opierała się na zewnętrznym magnesie, przez co była niepraktyczna w przypadku małych urządzeń, takich jak smartfony. Nowa metoda elektryczna zapewnia wygodniejsze i wydajniejsze rozwiązanie. Naukowcy zoptymalizowali izolator QAH, zwiększając gęstość przyłożonego prądu, co skutkowało bardzo dużą gęstością prądu, która zmieniała kierunek magnesowania i kierunek transportu elektronów. To przejście od kontroli magnetycznej do elektronicznej w materiałach kwantowych jest podobne do zmiany, która nastąpiła w przypadku tradycyjnej pamięci masowej, gdzie magnesy zastąpiono metodami elektronicznymi w nowszych technologiach.

Zespół badawczy przedstawił także teoretyczną interpretację swojej metodologii. Obecnie skupiają się na zatrzymywaniu elektronów na ich trasie i wykazywaniu efektu QAH w wyższych temperaturach. Celem długoterminowym jest odtworzenie efektu QAH w temperaturach bardziej odpowiednich pod względem technologicznym. Badania zostały sfinansowane przez Biuro Badań Armii, Biuro Badań Naukowych Sił Powietrznych i Narodową Fundację Naukową, przy dodatkowym wsparciu Centrum Nauki i Inżynierii Materiałów na rzecz Nauki w Nanoskali w Penn State oraz Inicjatywy EPiQS Fundacji Gordona i Betty Moore .

Źródło: Uniwersytet Stanowy Pensylwanii

Definicje:

– Kwantowy anomalny efekt Halla (QAH): zjawisko, w którym przepływ elektronów wzdłuż krawędzi materiału nie powoduje utraty energii.

– Izolatory QAH: Materiały wykazujące efekt QAH, które są rodzajem izolatorów topologicznych, które przewodzą prąd tylko na swoich krawędziach.

– Izolator topologiczny: Materiał, który jest izolatorem w swoim wnętrzu, ale może przewodzić prąd na swojej powierzchni lub krawędziach ze względu na unikalną strukturę pasma elektronicznego.

Źródła:

– Uniwersytet Stanowy Penn (nie podano adresu URL)