Zmieniające się wzorce El Niño i wprowadzenie mechanizmu przełączającego Walkera

W ostatnich latach El Niño zyskuje coraz większe znaczenie w prognozach klimatycznych i zarządzaniu globalną zmiennością klimatu. El Niño to ciepła faza oscylacji południowej El Niño (ENSO), charakteryzująca się ociepleniem wód oceanicznych we wschodnim równikowym Pacyfiku. I odwrotnie, La Niña reprezentuje ochłodzenie w tym samym regionie. Te cykliczne zmiany temperatur powierzchni morza mają znaczący wpływ na warunki pogodowe na całym świecie.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Grupę Badań nad Czwartorzędem pod przewodnictwem Christopha Spötla miało na celu zrozumienie, w jaki sposób El Niño reaguje na czynniki naturalne przez długi czas. Naukowcy przeanalizowali osady jaskiniowe zwane naciekami z południowo-wschodniej Alaski, w których zachowały się zapisy klimatyczne obejmujące okres 3,500 lat. Odkrycia wskazują, że procesy kontrolowania zmienności El Niño zmieniły się od lat 1970. XX wieku, a zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka odgrywają obecnie znaczącą rolę.

W oddzielnym badaniu zespół skupił się na badaniu zmian klimatycznych na południowo-wschodniej Alasce w znacznie dłuższym okresie 13,500 XNUMX lat. Nacieki stały się bezcennym materiałem do badania przyczyn szybkich, krótkotrwałych zmian klimatycznych podczas epok lodowcowych. Co zaskakujące, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej i okresu holocenu południowo-wschodnia Alaska wykazywała wzór klimatyczny podobny do równikowego Pacyfiku, co stanowiło wyzwanie dla ustalonego „mechanizmu dwubiegunowej huśtawki”. Zamiast tego badacze wprowadzili koncepcję „przełącznika Walkera”, uruchamianego zmianami promieniowania słonecznego. Mechanizm ten prowadzi do szybkich dostosowań temperatur powierzchni morza na równikowym Pacyfiku, ostatecznie wpływając na wzorce klimatyczne na wysokich północnych szerokościach geograficznych.

Badania wskazują, że działalność człowieka odgrywa obecnie znaczącą rolę w kształtowaniu wzorców El Niño. Zmiana klimatu mogła przekroczyć punkt krytyczny w latach 1970. XX wieku, prowadząc do bardziej trwałego zjawiska El Niño. Wprowadzenie koncepcji „przełącznika Walkera” zapewnia alternatywne wyjaśnienie historycznych zmian klimatycznych, podkreślając złożoną interakcję czynników kształtujących dynamikę klimatu.

Wyniki podkreślają potrzebę ciągłych badań w celu pogłębienia wiedzy na temat procesów klimatycznych. Ponieważ system klimatyczny Ziemi jest dynamiczny i złożony, dalsze badania będą miały kluczowe znaczenie w przewidywaniu zmienności klimatu w skali globalnej i zarządzaniu nią.

