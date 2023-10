Analiza łączenia się czarnych dziur z uniwersalnymi masami Chirp

By

Czarne dziury, zagadkowe i urzekające, w dalszym ciągu są przedmiotem fascynacji naukowców. Naukowcy z Instytutu Studiów Teoretycznych w Heidelbergu (HITS) w Niemczech dokonali intrygującego odkrycia: łączenie się czarnych dziur powoduje powstanie wyraźnego „ćwierkającego” hałasu, który występuje w dwóch uniwersalnych zakresach częstotliwości. Odkrycie to ma istotne implikacje dla naszej wiedzy o czarnych dziurach i ich powstawaniu.

Fale grawitacyjne, wykryte po raz pierwszy w 2015 r., otworzyły nową dziedzinę astronomii i w 2017 r. zdobyły Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Fale te powstają w wyniku zdarzeń kataklizmicznych, takich jak zderzenia i łączenie się czarnych dziur. Analizując przebieg częstotliwości sygnału ćwierkającego emitowanego podczas łączenia się czarnych dziur, naukowcy mogą obliczyć „masę ćwierkającą”, czyli reprezentację łącznej masy łączących się czarnych dziur.

Poprzednie założenia zakładały, że czarne dziury o dowolnej masie mogą się łączyć. Jednak modele opracowane przez zespół HITS sugerują, że niektóre czarne dziury mają standardowe masy, które powodują uniwersalne ćwierkanie. Obecność uniwersalnych mas ćwierkających nie tylko rzuca światło na powstawanie czarnych dziur, ale także zapewnia wgląd w supernowe, fizykę jądrową i gwiazd oraz pomiary przyspieszonej ekspansji Wszechświata.

Zdzieranie otoczki gwiazd w układach podwójnych odgrywa kluczową rolę w powstawaniu czarnych dziur. Proces ten, zachodzący, gdy gwiazdy wymieniają masę ze swoją gwiazdą towarzyszącą, ma znaczące konsekwencje dla ewolucji tych gwiazd. Gwiazdy, które ulegają rozerwaniu otoczki, częściej wybuchają w postaci supernowych, a powstałe w ten sposób czarne dziury mają uniwersalne masy, jak przewidywano w symulacjach przeprowadzonych przez zespół HITS.

Obserwacje łączących się czarnych dziur ujawniają intrygujące cechy rozkładu ich mas ćwierkających. Wydaje się, że istnieje luka w rozkładzie, a także szczyty przy około 8 i 14 masach Słońca, które pokrywają się z uniwersalnymi ćwierkaniami przewidywanymi przez zespół HITS. Cechy te dostarczają cennych informacji na temat powstawania czarnych dziur.

Co więcej, badanie wykazało istnienie czarnych dziur o znacznie większych masach, co sugeruje, że nie wszystkie czarne dziury we wszechświecie mają taką samą masę jak te znalezione w naszej galaktyce Drogi Mlecznej. Tę rozbieżność można przypisać różnicom w składzie chemicznym gwiazd, z których pochodzą te czarne dziury.

Odkrycie uniwersalnych mas chirp otwiera ekscytujące możliwości dalszych badań czarnych dziur i ich właściwości. W miarę dokonywania kolejnych obserwacji naukowcy mają nadzieję uzyskać głębsze zrozumienie powstawania i ewolucji tych enigmatycznych kosmicznych bytów.

