Nowo odkryte układy podwójne supermasywne czarne dziury ujawniają chaotyczne konsekwencje kosmicznych zderzeń

Astronomowie dokonali zdumiewającego odkrycia w następstwie kataklizmicznej kosmicznej kolizji, która miała miejsce około miliarda lat temu. We wraku tej kolizji, w której uczestniczyły dwie galaktyki spiralne, odkryto parę potwornych czarnych dziur. Te kolosalne obiekty, znane jako supermasywne czarne dziury, znajdują się około 90 milionów lat świetlnych od naszej lokalizacji.

Teleskop Gemini South, znajdujący się na górze Cerro Pachón w chilijskich Andach, odsłonił ten podwójny układ czarnych dziur podczas obserwacji burzliwego centrum połączonej galaktyki, oznaczonego jako NGC 7727. Stan NGC 7727 ma szczególne znaczenie dla astronomów, ponieważ daje wgląd w przyszły wygląd naszej własnej galaktyki Drogi Mlecznej, gdy zderzy się ona z sąsiednią galaktyką spiralną, Andromedą, za około 4.5 miliarda lat. Obecnie Andromeda znajduje się około 2.5 miliona lat świetlnych od naszej macierzystej galaktyki.

Te niezwykłe supermasywne czarne dziury wydają się być zamknięte w tańcu orbitalnym, a każda z nich ma oszałamiającą masę. Pierwsza czarna dziura ma masę 154 milionów razy większą od naszego Słońca, podczas gdy druga czarna dziura ma masę 6.3 miliona razy większą od naszego Słońca. Obecnie obie czarne dziury dzieli odległość 1,600 lat świetlnych, ale z biegiem czasu połączą się grawitacyjnie i ostatecznie połączą. To połączenie doprowadzi do powstania jeszcze potężniejszej supermasywnej czarnej dziury, zawierającej połączone masy swoich poprzedników.

Proces prowadzący do łączenia się tych czarnych dziur jest wspomagany przez emisję fal grawitacyjnych, które powstają w układzie, gdy czarne dziury krążą wokół siebie. Fale te przenoszą moment pędu, powodując, że czarne dziury zbliżają się do siebie przez dłuższy czas. Astronomowie szacują, że za około 250 milionów lat czarne dziury zderzą się i połączą, tworząc gigantyczny obiekt niebieski.

Odkrycie tych podwójnych supermasywnych czarnych dziur rzuca światło na chaotyczne następstwa zderzeń galaktycznych. Na początkowych etapach łączenia konkurencyjne siły grawitacyjne czarnych dziur zakłóciłyby struktury ich galaktyk macierzystych, wyrzucając gwiazdy i pył z ich jąder. Zjawisko to, obserwowane przez astronomów, powoduje transformację kształtów galaktyk. W przypadku NGC 7727 stała się ona skomplikowaną i bezkształtną jednostką, pozbawioną rozpoznawalnych ramion spiralnych, które wcześniej definiowały tworzące ją galaktyki.

Zdjęcia uzyskane za pomocą spektrografu wieloobiektowego Gemini (GMOS) znajdującego się na teleskopie Gemini South wyraźnie ukazują kosmiczne zamieszanie wewnątrz NGC 7727. Ogromne pasma międzygwiazdowego pyłu i gazu, przypominające eteryczne pajęczyny, spowijają łączące się serca galaktyk przodków. Co więcej, w galaktyce występują rozproszone obszary intensywnego powstawania gwiazd, zwane „obszarami wybuchów gwiazd”, które powstają, gdy zderzają się galaktyki bogate w gaz, co prowadzi do powstania nowych gwiazd.

W miarę ewolucji NGC 7727 i zmniejszania się formowania gwiazd, stopniowo przyjmie ona formę galaktyki eliptycznej zamieszkanej przez starsze gwiazdy. W jej jądrze będzie znajdować się pojedyncza supermasywna czarna dziura o masie 160.3 masy Słońca. To wyjątkowe odkrycie nie tylko zapewnia kluczowy wgląd w konsekwencje fuzji galaktycznych, ale także podkreśla złożoność i różnorodność otaczającego nas kosmicznego krajobrazu.

Często Zadawane Pytania

1. Czym są supermasywne czarne dziury?

Supermasywne czarne dziury to niezwykle masywne ciała niebieskie znajdujące się w centrach galaktyk. Są znacznie większe od gwiazdowych czarnych dziur i mogą mieć masy miliony, a nawet miliardy mas Słońca.

2. Jak łączą się czarne dziury?

Czarne dziury łączą się poprzez emisję fal grawitacyjnych, które powodują ich stopniowe zbliżanie się do siebie. Z biegiem czasu ich orbity zanikają, co prowadzi do kolizji, a następnie połączenia.

3. Co dzieje się podczas zderzenia galaktycznego?

Podczas zderzenia dwóch galaktyk siły grawitacyjne z czarnych dziur w każdej z galaktyk zakłócają strukturę galaktyk. Gwiazdy i pył są wyrzucane z ich pierwotnych pozycji, co powoduje transformację kształtów galaktyk.

4. Co to jest region gwiazdowy?

Regiony wybuchów gwiazd to obszary w galaktykach, w których zachodzi intensywne powstawanie gwiazd. Zjawisko to często jest wywoływane przez zderzenia galaktyk bogatych w gaz, co prowadzi do napływu gęstego gazu i pyłu niezbędnego do powstawania nowych gwiazd.

5. Co stanie się z NGC 7727 w przyszłości?

Z biegiem czasu NGC 7727 będzie ulegać dalszym przemianom. W miarę ustania formowania się gwiazd galaktyka przybierze kształt galaktyki eliptycznej i będzie zdominowana przez starsze gwiazdy. W swoim jądrze pozostanie pojedyncza supermasywna czarna dziura.