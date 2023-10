Naukowcy odkryli wysoki poziom helu w lawie arktycznej, co sugeruje, że rdzeń Ziemi przecieka

Naukowcy dokonali intrygującego odkrycia, które może wskazywać na wyciek w jądrze Ziemi. W wylewach lawy sprzed 3 milionów lat na wyspie Baffina w archipelagu arktycznym odkryto wysoki poziom helu-62 (³He), rzadkiego izotopu. Odkrycie to podważa przekonanie, że jądro Ziemi, gigantyczna kula ze stopionego żelaza w centrum planety, jest otoczone i izolowane.

Zazwyczaj „znaleziony w skałach pochodzi z materiału bombardowanego przez Słońce we wczesnych stadiach istnienia planety. Ponieważ Ziemia nie produkuje zbyt dużo He i tylko niewielka jego ilość ucieka w przestrzeń kosmiczną pod wpływem promieniowania słonecznego, odkrycie wysokich poziomów tego izotopu w skałach jest dziś czymś niezwykłym. Większość skał bogatych w He pochodzi z płaszcza Ziemi.

Poziomy ‚Odkrytego w lawowych skałach oliwinowych na Wyspach Baffina znacznie przekraczają to, co naukowcy uważali za możliwe. Płaszcz Ziemi, który stale uwalnia lawę i pochłania części skorupy, w naturalny sposób z biegiem czasu traci część pierwotnie zachowanego „He”. Jeśli jednak ilość ³He w skale przekracza pewną granicę, sugeruje to, że hel pochodzi z innego źródła.

Odkrycie to skłoniło badaczy do rozważenia możliwości, że hel pochodzi z jądra Ziemi. Podważa to wcześniejsze przekonanie, że rdzeń i zewnętrzne warstwy planety, w tym płaszcz i skorupa, są chemicznie stabilne i nie przenoszą materiału między sobą. Jeśli to odkrycie jest prawdziwe, sugeruje to, że głębokie wnętrze naszej planety jest bardziej dynamiczne niż wcześniej sądzono, a pierwiastki przemieszczają się pomiędzy metalowym jądrem a skalistymi częściami Ziemi.

Obecnie trwają dalsze badania w celu ustalenia, czy pierwiastki inne niż hel również uciekają z jądra Ziemi oraz w jaki sposób i kiedy te pierwiastki migrują do skalistych elementów planety. To przełomowe badanie rzuca światło na złożoną i dynamiczną naturę naszej planety i może zrewidować nasze rozumienie zachodzących w niej procesów wewnętrznych.

