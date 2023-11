Delfiny butlonose: mistrzowie języka Motherese?

Czy zmieniasz głos, rozmawiając z małymi dziećmi? Okazuje się, że rodzice na całym świecie nieświadomie rozmawiają z małymi dziećmi o wyższej tonacji głosu, szerszej skali głosu i krótszych zdaniach. Zjawisko to, zwane komunikacją skierowaną do dziecka lub matką, pomaga dzieciom nawiązać więź z rodzicami i nauczyć się samodzielnego mówienia. Ale co z innymi gatunkami zwierząt? Czy mają specjalne głosy dla swoich młodych?

Naukowcy odkryli, że niektóre ptaki śpiewające, małe małpy i nietoperze modyfikują swój głos w obecności młodych. Jednak muszą jeszcze ustalić, czy te zwierzęta zmieniają swoje wzorce wokalne tak jak ludzie, czy też używają zupełnie innych wzorców wokalnych. To jakby zapytać, czy śpiewają tę samą piosenkę w innej tonacji, czy śpiewają zupełnie inną piosenkę.

Aby rzucić światło na tę kwestię, międzynarodowy zespół biologów przeprowadził niedawno badanie mające na celu ustalenie, czy delfiny butlonose posługują się językiem matczynym podczas komunikowania się ze swoim potomstwem, zwanym cielętami. Badacze ci wybrali delfiny ze względu na ich wysoką inteligencję oraz podobne sposoby interakcji i komunikacji z ludźmi. Odkryli nawet, że każdy delfin ma swoje własne, unikalne „imię” w postaci charakterystycznego gwizdka, który pomaga im się rozpoznać.

Naukowcy przeanalizowali dane z bazy danych Sarasota Dolphin Whistle Database, która zawiera prawie cztery dekady nagrań gwizdków od społeczności delfinów butlonosej w Sarasota Bay na Florydzie. Porównali nagrania gwizdów 19 dorosłych samic delfinów z cielętami i bez cieląt. Naukowcy wykorzystali spektrogram, rodzaj analizatora dźwięku, do pomiaru wysokości lub częstotliwości każdego gwizdka. Odkryli, że każda matka delfinów podczas komunikowania się z cielętami wydawała charakterystyczne gwizdki o znacznie wyższych maksymalnych częstotliwościach w porównaniu do sytuacji, gdy tak się nie działo.

Co więcej, matki delfinów również wykorzystywały szerszy zakres częstotliwości podczas komunikowania się z młodymi, podobnie jak ludzie komunikują się ze swoim potomstwem. Co ciekawe, naukowcy zauważyli, że długość i liczba pętli gwizdających, czyli powtarzających się wzorów gwizdków, pozostała niezmieniona podczas komunikacji z cielętami.

Chociaż badacze potwierdzili, że delfiny butlonose w kontaktach z potomstwem korzystają z rodzaju matek, nie byli w stanie określić dokładnego powodu, dla którego to robią. Zaproponowali, że delfiny mogą używać matek do uczenia cieląt różnych rodzajów dźwięków wokalnych, utrzymywania kontaktu w dużych grupach społecznych lub tworzenia z nimi więzi, podobnie jak z ludźmi. Inną możliwością jest to, że zmiana w gwizdkach delfinów może być produktem ubocznym innych zmian fizjologicznych zachodzących podczas rodzicielstwa.

Chociaż komunikacja skierowana do dzieci delfinów jest podobna do ludzkiej, badacze nadal nie są pewni, czy potrafią modyfikować swoje wzorce wokalne tak szybko, jak robią to ludzie. W przyszłości naukowcy planują zbadać elastyczność matek delfinów oraz to, czy cielęta preferują ten rodzaj wokalizacji, tak jak robią to ludzkie dzieci.

