Czy planety wielkości Ziemi są częstsze wokół czerwonych karłów? Może nie

Poszukiwania potencjalnie nadających się do zamieszkania egzoplanet często skupiają się na światach wielkości Ziemi, biorąc pod uwagę, że Ziemia jest jedyną znaną planetą zdatną do zamieszkania. Niedawne emocje towarzyszyły odkryciu siedmiu planet wielkości Ziemi krążących wokół czerwonego karła w układzie TRAPPIST-1, co doprowadziło do spekulacji, że takie planety mogą być częstsze wokół czerwonych karłów w porównaniu z gwiazdami podobnymi do Słońca. Jednak nowe badania sugerują coś innego.

Polowanie na egzoplanety rozpoczęło się od należącego do NASA kosmicznego teleskopu Keplera, który zidentyfikował prawie 5,000 egzoplanet, a tysiące kolejnych oczekują na potwierdzenie. Wstępne ustalenia Keplera wykazały, że egzoplanety wielkości Ziemi znajdujące się w strefach zamieszkiwalnych były bardziej rozpowszechnione wokół karłów typu M (czerwonych karłów). Jednak z biegiem czasu pojawiły się wątpliwości co do dokładności danych Keplera.

Niedawne badanie, zatytułowane „No Evidence for More Earth-size Planets in the Habitable Zone of Kepler's M versus FGK Stars”, którego autorem jest Galen Bergsten z Uniwersytetu w Arizonie, podważa wcześniejsze założenia. Podkreśla, że ​​wiarygodne wykrycie planet wielkości Ziemi w strefie zamieszkiwalnej pozostaje nieuchwytne, nawet w przypadku karłów typu M.

Kepler został zaprojektowany do obserwacji planet wielkości Ziemi wokół gwiazd podobnych do Słońca, ale awarie mechaniczne przerwały jego długoterminowe monitorowanie, uniemożliwiając dokładne badanie. W rezultacie badacze musieli polegać na ograniczonych danych Keplera, aby oszacować występowanie planet wielkości Ziemi wokół czerwonych karłów. Poprzednie badania sugerowały istnienie znacznej liczby tych planet, ale nowe badania sugerują, że wyniki Keplera nie były dokładne, przez co szacowane częstotliwości ich występowania były niewiarygodne.

Wykorzystując sondę Gaia, która precyzyjnie mierzy właściwości gwiazd, badanie ujawniło, że wiele gwiazd Keplera było większych i gorętszych, niż wcześniej sądzono. Udoskonalone dane Gai obnażają niedokładność wyników Keplera i jeszcze bardziej podważają założenie, że planety wielkości Ziemi są częstsze wokół czerwonych karłów.

Choć badania podważają wcześniejsze szacunki, należy zauważyć, że znalezienie planet podobnych do Ziemi jest wyzwaniem ze względu na trudności w wykrywaniu tranzytów wokół czerwonych karłów. Co więcej, możliwość zamieszkania na czerwonych planetach karłowatych jest nadal tematem niepewności, biorąc pod uwagę potencjał wysokiego poziomu promieniowania i niestabilnej atmosfery.

Można dowiedzieć się znacznie więcej na temat egzoplanet wielkości Ziemi, różnych typów gwiazd i ich stref zamieszkiwalnych. W miarę jak będą dostępne dokładniejsze dane i naukowcy będą prowadzić dalsze badania, nasza wiedza będzie się pogłębiać. Wciąż trwają wysiłki mające na celu określenie częstości występowania planet wielkości Ziemi w strefach zamieszkiwalnych, zarówno wokół czerwonych karłów, jak i gwiazd podobnych do Słońca.

Źródła:

– „Brak dowodów na istnienie większej liczby planet wielkości Ziemi w ekosferze gwiazdy M Keplera w porównaniu z gwiazdami FGK” (The Astronomical Journal, arxiv.org)