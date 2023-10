Prawdopodobna nowa odkryta w Messier 31

Podsumowanie: Prawdopodobną nową odkryto w Messier 31, znanej również jako galaktyka Andromedy. Odkrycia tego dokonał podczas trwającego przeglądu Messiera 31 i Messiera 33 przez zespół z Virtual Telescope Project. Nową po raz pierwszy dostrzeżono 1 października 2023 roku za pomocą zdjęć wykonanych za pomocą astrografu 250 mm-f/4.5. Dalsze obserwacje potwierdziły istnienie źródła i wykazały, że jest ono nieznacznie jaśniejsze niż w momencie odkrycia. Aby ostatecznie określić naturę tego przejściowego obiektu, konieczna jest obecnie spektroskopia.

Odkrycia prawdopodobnej nowej w Messier 31 dokonano, gdy zespół z Virtual Telescope Project porównał nowo wykonane zdjęcia z archiwalnymi zdjęciami wykonanymi kilka tygodni wcześniej. Przejściowy obiekt znajdował się w południowo-zachodniej części galaktyki Andromedy, ze współrzędnymi RA: 00 40 29.67 i Decl.: +40 51 41.4. Jego wielkość oszacowano na R = 17.9.

Aby sprawdzić, czy jest to znany obiekt, zespół przeszukał różne katalogi, ale nie znalazł żadnych źródeł dotyczących tego miejsca. To skłoniło ich do sklasyfikowania stanu przejściowego jako prawdopodobnej nowej w M31 i zgłoszenia tego do Centralnego Biura Telegramów Astronomicznych (CBAT).

Następnej nocy przeprowadzono dalsze obserwacje, które potwierdziły istnienie źródła i wykazały, że jest ono nieco jaśniejsze niż początkowo zaobserwowano. Zdjęcie o wyższej rozdzielczości wykonane za pomocą robota C14 wyraźnie oddzieliło stan przejściowy od pobliskiej gwiazdy. Animacja porównująca zdjęcie z 2 października ze zdjęciem z 11 września 2023 roku podkreśliła pojawienie się stanu przejściowego.

Aby ostatecznie określić charakter tego obiektu konieczna jest spektroskopia. Zespół planuje kontynuować obserwację i badanie tego źródła tak długo, jak będzie ono widoczne.

Źródło: Projekt Wirtualnego Teleskopu