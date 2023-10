By

Niedawne badania wyszły na światło dzienne tajemnicze zniknięcie zwierząt morskich, które miało miejsce między 390 a 385 milionami lat temu na biegunie południowym. Przeprowadzone badania rzucają nowy wgląd w głęboki wpływ zmian klimatu i poziomu morza na ekosystemy morskie.

W okresie wczesnego środkowego dewonu superkontynent Gondwana, obejmujący części dzisiejszej Afryki, Ameryki Południowej i Antarktydy, znajdował się w pobliżu bieguna południowego. W przeciwieństwie do lodowego krajobrazu, który obecnie kojarzymy z Antarktydą, na tym starożytnym lądzie panował cieplejszy klimat i wyższy poziom mórz, co doprowadziło do rozległych powodzi.

Naukowcy od dawna są zaintrygowani pojawieniem się, a następnie zniknięciem fauny i flory Malvinoxhosan, grupy zwierząt morskich, które żyją w chłodniejszych wodach. Grupa ta składała się z różnych rodzajów skorupiaków, z których wiele obecnie wymarło. Po dwóch wiekach tajemnic główny autor badania, dr Cameron Penn-Clarke, wyjaśnia, że ​​pochodzenie i zniknięcie tych zwierząt w końcu zostało rozwikłane.

Aby zbadać to zjawisko, naukowcy zebrali i przeanalizowali dużą ilość danych kopalnych. Wykorzystując zaawansowane metody analityczne, dokładnie zbadali warstwy starożytnych skał, z których każda zawierała własne, unikalne zapisy kopalne. Analiza ujawniła 7–8 odrębnych warstw, co wskazuje na postępujący spadek różnorodności zwierząt morskich.

Porównując te warstwy ze starożytnymi danymi środowiskowymi i zapisami globalnej temperatury, naukowcy dokonali alarmującego odkrycia. Odkryli silną korelację między spadkiem różnorodności gatunków morskich a wahaniami poziomu mórz i zmianami klimatycznymi. Rozkwit fauny i flory Malvinoxhosan miał miejsce podczas globalnej fazy ochłodzenia. Chłodniejsze warunki umożliwiły tym zwierzętom specjalizację, korzystając z okołobiegunowych barier termicznych w pobliżu biegunów. Jednak wraz ze wzrostem temperatury zwierzęta Malvinoxhosan zniknęły, ustępując miejsca gatunkom lepiej przystosowanym do cieplejszych wód.

Zmiany poziomu mórz w tym okresie prawdopodobnie przełamały naturalne bariery oceaniczne, umożliwiając ciepłym wodom równikowym przedostanie się do bieguna południowego. W rezultacie dominowały te gatunki ciepłowodne, sygnalizując wymarcie stworzeń morskich Malvinoxhosan. Załamanie ekosystemów polarnych spowodowane zanikiem fauny i flory Malvinoxhosan było katastrofalne i nieodwracalne.

Doktor Penn-Clarke opisuje to jako „zagadkę morderstwa sprzed 390 milionów lat”. Wyniki badania wskazują, że głównymi czynnikami wywołującymi to wymieranie były połączone skutki zmian poziomu morza i temperatury. Chociaż to konkretne wydarzenie zbiega się ze znanymi wymieraniami w okresie wczesnego środkowego dewonu, badaczom brakuje dokładnych wniosków na temat wieku.

Zrozumienie wrażliwości środowisk i ekosystemów polarnych na zmiany poziomu morza i temperatury ma kluczowe znaczenie, szczególnie w świetle obecnego kryzysu różnorodności biologicznej. Badanie podkreśla trwały charakter zmian zachodzących w obszarach polarnych. Odkrycia te podkreślają pilną potrzebę ochrony i zachowania tych wrażliwych ekosystemów.

Źródła:

– główny autor badania, dr Cameron Penn-Clarke z Instytutu Studiów Ewolucyjnych Uniwersytetu Witwatersrand.