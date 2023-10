Kompleks dwujądrowego rutenu umożliwia wysoce selektywną fotokatalityczną redukcję CO2

Naukowcy z Uniwersytetu w Tsukuba poczynili znaczny postęp w dziedzinie energii odnawialnej, opracowując dwujądrowy kompleks rutenu (Ru), który działa jako skuteczny fotokatalizator przekształcający CO2 w tlenek węgla (CO). To przełomowe osiągnięcie jest niezwykle obiecujące, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu wyczerpywania się paliw kopalnych i walkę z globalnym ociepleniem.

Podobnie jak w przypadku procesu fotosyntezy w roślinach, konwersja i magazynowanie energii słonecznej w energię chemiczną mają kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom środowiskowym. Zespół wykorzystał silne właściwości fotokatalityczne kompleksu dwujądrowego Ru, aby osiągnąć wysoce wydajną reakcję redukcji CO2, w wyniku której selektywność dla CO przekroczyła 99%.

W celu przeprowadzenia doświadczenia mieszaninę dimetyloacetamidu i wody, zawierającą kompleks dwujądrowy Ru jako fotokatalizator i protektorowy środek redukujący, poddano działaniu światła o centralnej długości fali 450 nm w atmosferze CO2. Po 10 godzinach cały środek redukujący został zużyty, a CO2 pomyślnie przekształcono w CO.

Naukowcy ustalili, że maksymalna wydajność kwantowa reakcji przy 450 nm wyniosła 19.7%. Co ciekawe, fotokatalityczna redukcja CO2 przebiegała z niezwykłą wydajnością, nawet gdy początkowe stężenie CO2 w fazie gazowej obniżono do 1.5%. Oznacza to, że prawie cały wprowadzony CO2 można przekształcić w CO.

Zwiększoną stabilność nowo opracowanego kompleksu dwujądrowego Ru przypisuje się silnemu działaniu chelatującemu zastosowanego liganda. Dwie reszty kompleksu Ru kompleksu angażują się w fotosensybilizację, jeszcze bardziej zwiększając jego stabilność w warunkach reakcji.

Celem badaczy jest dalsze wzmocnienie aktywności katalitycznej kompleksu Ru, aby stworzyć system reakcji zdolny do skutecznego napędzania procesu redukcji CO2, nawet przy niższych stężeniach CO2 równoważnych stężeniom w atmosferze ziemskiej.

Badania te otwierają nowe możliwości wykorzystania energii słonecznej do przekształcania CO2 w substancje chemiczne o wartości dodanej i zapewniają obiecujące podejście do zwalczania negatywnych skutków emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: Dziennik Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego