Diabelska kometa: masywny niebiański gość zbliżający się do Ziemi

Uchwycenie zapierającego dech w piersiach piękna rojów meteorów i rzadkich przelotów komet na rozległym nocnym niebie może być satysfakcjonującym doświadczeniem dla obserwatorów nieba. Chociaż roje meteorów mogą zdarzać się często, pojawienie się komet jest prawdziwą rzadkością. Jeśli jednak masz skłonność do niebiańskich cudów, zaznacz w swoim kalendarzu rok 2024, ponieważ ogromna kometa o nazwie 12P/Pons-Brooks zbliży się do Ziemi, co wprawi Cię w zachwyt. Ta kolosalna kometa, nazwana Diabelską Kometą ze względu na swój unikalny kształt przypominający róg, jest znacznie większa od Mount Everest.

Według raportu Live Science 21 kwietnia 2024 roku kometa 12P/Pons-Brooks zbliży się niezwykle blisko Ziemi. Ten niebiański gość, mający rozmiar około 30 kilometrów, składa się z kromagmy – mieszaniny lodu, pyłu i gazu. Kometa wybuchła niedawno 5 i 7 października, odsłaniając swoją charakterystyczną parę rogów. Erupcja ta jest drugą erupcją od 20 lipca, po okresie uśpienia trwającym 69 lat. Obecnie w drodze do wewnętrznego Układu Słonecznego Diabelska Kometa zmierza w stronę najbliższego Słońca.

Podczas bliskiego podejścia Diabelska Kometa będzie widoczna gołym okiem, chociaż użycie teleskopu poprawi ten widok. Warto zauważyć, że pomimo swojej złowrogiej nazwy eksperci zapewniają, że kometa nie stanowi zagrożenia dla Ziemi. Po spotkaniu z naszą planetą kometa będzie kontynuować swoją podróż w kierunku zewnętrznych krawędzi Układu Słonecznego, pozostając niewidoczną dla naszego pola widzenia aż do roku 2095.

Odkrycie 12P/Pons-Brooks, czyli Diabelskiej Komety, można przypisać astronomowi Jean-Louisowi Ponsowi, który jako pierwszy zauważył ją 12 lipca 1812 roku. Znana ze swoich aktywnych wulkanów lodowych kometa ta znajduje się wśród 20 komet zidentyfikowanych jako wykazujące ciągła aktywność wulkaniczna. Niektórzy eksperci porównują nawet jego kształt do kultowego statku kosmicznego Millennium Falcon z serii filmów Gwiezdne Wojny.

