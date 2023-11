Nowe odkrycia w przewidywaniu struktury białek za pomocą AlphaFold 3

DeepMind, wiodące laboratorium badawcze zajmujące się sztuczną inteligencją, zrobiło furorę prawie pięć lat temu debiutem AlphaFold, systemu sztucznej inteligencji zdolnego do dokładnego przewidywania struktury białek w organizmie człowieka. Od tego czasu firma DeepMind poczyniła znaczne postępy i w 2 r. wypuściła zaktualizowaną wersję o nazwie AlphaFold 2020. Kontynuując swoje przełomowe prace, firma DeepMind zaprezentowała AlphaFold 3, który może generować prognozy dla prawie wszystkich cząsteczek w banku danych dotyczących białek.

Protein Data Bank to największa na świecie ogólnodostępna baza danych cząsteczek biologicznych. Dzięki zwiększonym możliwościom AlphaFold 3 Isomorphic Labs, spin-off DeepMind skupiający się na odkrywaniu leków, już wykorzystuje ten model do projektowania leków terapeutycznych. Charakteryzując różne struktury molekularne, które odgrywają kluczową rolę w leczeniu chorób, AlphaFold 3 pomaga w identyfikacji i projektowaniu nowych cząsteczek, które mogą potencjalnie stać się lekami.

Tym, co wyróżnia AlphaFold 3, jest jego zdolność do przewidywania nie tylko struktur białek, ale także struktur ligandów, kwasów nukleinowych i modyfikacji potranslacyjnych. Ligandy to cząsteczki, które wiążą się z białkami receptorowymi i wpływają na komunikację komórkową, podczas gdy kwasy nukleinowe niosą informację genetyczną. Dodatkowo modyfikacje potranslacyjne to zmiany chemiczne zachodzące po utworzeniu białka.

Ten przełomowy system sztucznej inteligencji okazuje się cennym narzędziem w odkrywaniu leków. Tradycyjnie badacze farmacji polegają na metodach dokowania, aby zrozumieć interakcję między białkami i ligandami. Metody te wymagają wprowadzenia referencyjnej struktury białka i sugerowanej pozycji wiązania ligandu. Jednakże AlphaFold 3 eliminuje potrzebę stosowania struktury referencyjnej lub sugerowanej pozycji. Może przewidywać struktury białek, które nie zostały wcześniej scharakteryzowane i symulować interakcję białek i kwasów nukleinowych z innymi cząsteczkami. Ten poziom modelowania jest obecnie niemożliwy przy użyciu istniejących metod dokowania.

DeepMind przyznaje, że AlphaFold 3 nadal wymaga ulepszeń. W białej księdze opisującej jego mocne i ograniczone strony naukowcy zauważyli, że system nie radzi sobie z przewidywaniem struktury cząsteczek RNA, które niosą instrukcje dotyczące syntezy białek w organizmie. Jednakże ciągłe wysiłki DeepMind i Isomorphic Labs mają na celu usunięcie tego ograniczenia i dalsze zwiększanie możliwości systemu.

Rozwój i postęp AlphaFold 3 podkreślają ogromny potencjał sztucznej inteligencji w pogłębianiu naukowego zrozumienia złożonej maszynerii molekularnej w ludzkim ciele. W miarę kontynuacji prac DeepMind naukowcy spodziewają się jeszcze większych osiągnięć w przewidywaniu struktury białek i odkrywaniu leków.

