Przewidywanie struktur białek: AlphaFold firmy DeepMind rewolucjonizuje odkrywanie leków

Po przełomowym wydaniu AlphaFold, systemu sztucznej inteligencji opracowanego przez DeepMind, w 2016 r., w 2 r. zadebiutowała jego najnowsza wersja, AlphaFold 2020. Jednak na tym nie koniec innowacji DeepMind. Firma DeepMind ogłosiła dziś wypuszczenie następcy AlphaFold 2, oferującego nowe i ulepszone możliwości, które mogą zrewolucjonizować odkrywanie leków.

Najnowsza wersja AlphaFold umożliwia generowanie prognoz dla prawie wszystkich cząsteczek w Protein Data Bank, największej na świecie ogólnodostępnej bazie danych cząsteczek biologicznych. Isomorphic Labs, spółka wydzielona z DeepMind skupiająca się na odkrywaniu leków, już wykorzystuje ten zaawansowany model do pomocy w projektowaniu leków terapeutycznych. Charakteryzując różne struktury molekularne kluczowe w leczeniu chorób, nowy model AlphaFold ma na celu przyspieszenie rozwoju nowych i skutecznych leków.

Tym, co wyróżnia nowy AlphaFold, jest jego rozszerzony zakres wykraczający poza przewidywanie białek. DeepMind twierdzi, że model ten może dokładnie przewidzieć strukturę ligandów, czyli cząsteczek wiążących się z białkami receptorowymi i indukujących zmiany w komunikacji komórkowej. Dodatkowo może przewidywać struktury kwasów nukleinowych, które zawierają istotną informację genetyczną, oraz modyfikacje potranslacyjne, które obejmują zmiany chemiczne zachodzące po utworzeniu białka.

Przewidywanie struktur białko-ligand ma kluczowe znaczenie w odkrywaniu leków, ponieważ umożliwia naukowcom identyfikację i projektowanie potencjalnie potężnych cząsteczek o właściwościach terapeutycznych. Tradycyjnie badacze farmacji opierają się na metodach dokowania, które obejmują symulację interakcji białek i ligandów. Metody te wymagają referencyjnych struktur białkowych i sugerowanych pozycji wiązania ligandów. Jednak w najnowszym AlphaFold wyeliminowana jest potrzeba referencyjnej struktury białka lub sugerowanej pozycji. Model może przewidywać struktury białek, które nie zostały szczegółowo scharakteryzowane i symulować ich interakcje z innymi cząsteczkami. Ten poziom modelowania przewyższa możliwości obecnych metod dokowania.

DeepMind podkreśla, że ​​ich najnowszy model wykazuje znaczny postęp w przewidywaniu wiązania przeciwciał, co jest obszarem krytycznym dla odkrywania leków. Potencjał sztucznej inteligencji w zakresie lepszego zrozumienia skomplikowanej maszynerii molekularnej w ludzkim ciele wyraźnie widać w niezwykłej wydajności nowego AlphaFold.

Pomimo swoich niezwykłych możliwości, najnowszy AlphaFold nie jest doskonały. W szczegółowym dokumencie badacze z DeepMind i Isomorphic Labs przyznają, że system ma ograniczenia w przewidywaniu struktury cząsteczek RNA. Cząsteczki RNA odgrywają istotną rolę w przekazywaniu instrukcji syntezy białek w organizmie. Jest jednak oczywiste, że zarówno DeepMind, jak i Isomorphic Labs aktywnie pracują nad rozwiązaniem tego ograniczenia i dalszym udoskonalaniem swojego systemu sztucznej inteligencji.

FAQ:

P: Co to jest AlphaFold?

Odp.: AlphaFold to system sztucznej inteligencji opracowany przez firmę DeepMind, który dokładnie przewiduje struktury białek w organizmie człowieka.

P: W jaki sposób AlphaFold pomaga w odkrywaniu leków?

O: Dzięki dokładnemu przewidywaniu struktur białek i interakcji z ligandami, AlphaFold pomaga w identyfikowaniu i projektowaniu nowych cząsteczek dla potencjalnych leków.

P: Czym są ligandy?

Odp.: Ligandy to cząsteczki, które wiążą się z białkami receptorowymi i wpływają na komunikację komórkową.

P: Czym są kwasy nukleinowe?

Odp.: Kwasy nukleinowe to cząsteczki zawierające informację genetyczną niezbędną dla różnych procesów biologicznych.

P: Czym AlphaFold różni się od metod dokowania?

Odp.: AlphaFold może przewidzieć struktury białek bez potrzeby stosowania struktury referencyjnej lub sugerowanych pozycji wiązania, co przekracza możliwości obecnych metod dokowania.

P: Jakie są obecne ograniczenia AlphaFold?

Odp.: AlphaFold w dalszym ciągu stoi przed wyzwaniami związanymi z dokładnym przewidywaniem struktur cząsteczek RNA, które odgrywają istotną rolę w syntezie białek.