Najgłębsze dowody blaknięcia rafy koralowej odkryte na Oceanie Indyjskim

By

Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia na Oceanie Indyjskim, odkrywając najgłębsze dowody blaknięcia raf koralowych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. Dowody te, znalezione na głębokościach ponad 90 metrów, są znaczące, ponieważ ukazują powagę szkód wyrządzanych rafom koralowym, które są niezbędne dla zdrowia ekosystemu oceanicznego.

Opublikowane w Nature Communications badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Plymouth wykazało, że obszary raf koralowych położone ponad 90 metrów pod powierzchnią Oceanu Indyjskiego doświadczyły intensywnego blaknięcia, przy czym w niektórych regionach problem ten dotyczy nawet 80 procent raf. . Szkody te można przypisać 30-procentowemu wzrostowi temperatury morza na Oceanie Indyjskim.

Zaskakujące odkrycia zaprzeczają wcześniejszemu przekonaniu, że głębsze koralowce są bardziej odporne na ocieplenie oceanu. Doktor Phil Hosegood, główny badacz badania, wyraził swoje zdumienie, stwierdzając: „Rafy na podobnych głębokościach na całym świecie są prawdopodobnie zagrożone podobnymi zmianami klimatycznymi”.

Podczas badań środkowego Oceanu Indyjskiego naukowcy wykorzystali podwodne roboty i dane oceanograficzne wygenerowane przez satelity. Podczas rejsu badawczego w listopadzie 2019 r. zaobserwowali pierwsze oznaki blaknięcia koralowców w głębszych rafach, korzystając ze zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych wyposażonych w kamery. To blaknięcie było spowodowane pogłębieniem się termokliny – warstwy, w której temperatura zmienia się szybko wraz z głębokością, co jest powiązane z regionalnymi wzorcami klimatycznymi podobnymi do El Nino, dodatkowo wzmocnionymi przez kryzys klimatyczny.

Chociaż w latach 2020–2022 niektóre części dotkniętej rafy wykazały oznaki ożywienia, naukowcy podkreślają pilną potrzebę wzmożenia wysiłków w zakresie monitorowania głębin oceanicznych. Okazuje się, że koralowce mezofotyczne, które miały zrekompensować szkody wyrządzone koralowcom płytkowodnym, również są wrażliwe.

Według danych indyjskiego rządu, w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci tropikalny Ocean Indyjski doświadczył znacznego wzrostu ocieplenia oceanów, przy średnim wzroście temperatury powierzchni morza (SST) o około 1 stopień Celsjusza w latach 1951–2015. Ocieplenie to następuje w tempie 0.15 stopnia Celsjusza na dekadę.

Odkrycie to podkreśla potrzebę natychmiastowego działania, aby zaradzić zmianom klimatycznym i chronić rafy koralowe na całym świecie. Należy zwiększyć wysiłki w zakresie monitorowania, aby zrozumieć zakres szkód i opracować skuteczne strategie ochrony tych wrażliwych ekosystemów.

Źródła:

– Komunikacja przyrodnicza (badanie)

– Uniwersytet w Plymouth (instytucja badawcza)

– Dane rządu Indii