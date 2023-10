Zawiły taniec między układem nerwowym i odpornościowym: spostrzeżenia z osi neuroimmunologicznej

By

Pomimo tego, że są to odrębne jednostki, układ nerwowy i odpornościowy pozostają w skomplikowanych, współzależnych relacjach. Ten skomplikowany taniec pomiędzy dwoma systemami, znany jako oś neuroimmunologiczna, odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu różnych procesów fizjologicznych w mózgu, skórze i przewodzie pokarmowym. Komunikacja między komórkami w tych układach fascynuje naukowców, takich jak Isaac Chiu, immunobiolog w Harvard Medical School.

Badania Chiu skupiały się na odkrywaniu złożonych interakcji między limfocytami T, mikroglejem i bakteriami w kontekście neurodegeneracji, bakteryjnych infekcji skóry i infekcji bakteryjnych, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wąglik i zapalenie jelita grubego. Jego odkrycia rzuciły światło na nowe mechanizmy bólu i stanu zapalnego, ujawniając rolę neuronów, komórek odpornościowych i drobnoustrojów w tych procesach.

Ból, podstawowa zdolność organizmu do wyczuwania zagrożenia, jest ściśle powiązany z układem odpornościowym. Neurony nocyceptorowe odpowiedzialne za pośredniczenie w bólu wchodzą w interakcję z komórkami odpornościowymi poprzez dwukierunkowy przesłuch. Komórki odpornościowe wytwarzają substancje, które mogą bezpośrednio wpływać na nerwy, czyniąc je bardziej wrażliwymi na ból. Z kolei nocyceptory przechowują neuropeptydy, które komórki odpornościowe mogą wyczuwać, wpływając na ich zachowanie.

Zespół badawczy Chiu skupił się na neuropeptydach, takich jak peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) i ich interakcjach z komórkami odpornościowymi, zwłaszcza makrofagami, neutrofilami, monocytami, komórkami T i komórkami B. Zespół odkrył, że interakcje między tymi neuropeptydami a receptorami komórek odpornościowych mogą wpływać na wytwarzanie cytokin, polaryzację makrofagów, rekrutację neutrofili i odpowiedź limfocytów T. Te neuropeptydy odgrywają potężną rolę regulacyjną w odporności.

W kontekście infekcji drobnoustrojami zespół Chiu odkrył fascynujące informacje na temat sposobu, w jaki bakterie mogą przejmować włókna bólowe. Na przykład w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez Streptococcus pneumoniae i Streptococcus agalactiae patogeny te aktywują neurony nocyceptorowe poprzez tworzącą pory toksynę zwaną pneumolizyną. Aktywacja ta skutkuje wytwarzaniem CGRP, który z kolei hamuje wytwarzanie cytokin ochronnych przez makrofagi, umożliwiając bakteriom przeżycie i łatwiejszą inwazję do mózgu.

Dzięki swoim badaniom Chiu i jego zespół byli w stanie manipulować osią neuroimmunologiczną w modelach zwierzęcych, aby zwiększyć zdolność układu odpornościowego do zwalczania infekcji bakteryjnych, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Koncentrując się na konkretnych interakcjach molekularnych i stosując podejścia in vivo i in vitro, uzyskali wgląd w złożone wzajemne oddziaływanie między neuronami, komórkami odpornościowymi i drobnoustrojami.

Badanie to ma istotne implikacje dla strategii terapeutycznych. Celując w szlaki bólu, takie jak blokowanie CGRP, możliwe może być wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej przeciwko infekcjom. Zrozumienie osi neuroimmunologicznej otwiera zupełnie nowe możliwości leczenia różnych chorób i infekcji.

Źródła: The Scientist, Wiley Online Library, Nature Reviews Immunology, Narodowy Instytut Badań Stomatologicznych i Czaszkowo-Twarzowych